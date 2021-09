Koronavírus: így alakul ki a legerősebb védelem

A COVID-19 elleni immunvédelem kialakulhat természetes úton - vagyis megfertőzés révén - vagy a védőoltás által. Azonban egyre több kutatás jut arra az eredményre, hogy a kettő kombinációja, az úgynevezett hibrid immunitás nyújtja a legerősebb védelmet a súlyos megbetegedés és az elhalálozás ellen - számolt be róla az NBC News. Mint írták, a felgyógyulás után beoltott személyek az új variánsokkal szemben is ellenállóbbak lehetnek.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Így akár százszor több antitestünk is lehet

"Valóban drámai növekedést mutat az immunitás szintje azoknál a gyógyultaknál, akik legalább egy adag oltást megkaptak. Még a legveszélyesebbnek tarott koronavírus-változatok némelyikével szemben is 100-szor több antitest alakul ki így, mint pusztán a megfertőződés által" - ismertette Shane Crotty, a kaliforniai La Jolla Immunológiai Intézet immunológus professzora.

Az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem molekuláris mikrobiológiai és immunológiai adjunktusa, Fikadu Tafesse és kollégái is arra jutottak kutatásaik során, hogy sokkal erősebb védelem alakul ki a gyógyultaknál akkor, ha be is oltatják magukat. Ez azért is nagyon fontos felfedezés, mert egyénenként változik, hogy afertőzésleküzdése után milyen erős és mennyire tartós védelem alakul ki - egyesek például a felgyógyulás után nem sokkal igen fogékonnyá válnak az újrafertőződésre az alacsony antitestszint miatt. Azonban már egyetlen oltás után is "az egekbe szökik" az antitestek száma a gyógyultaknál - magyraázta Deepta Bhattacharya, az Arizonai Egyetem immunológus professzora.

Ez lehet a hibrid immunitás titka

A szakértők szerint a védőoltás és a megfertőződés is aktiválja az úgynevezett B-sejteket, amelyek így antitesttermelésbe kezdenek. A hibrid immunitással rendelkezők szervezetében azonban jóval magasabb ezen memóriasejtek szintje, mint a kizárólag egyféle védelemmel rendelkezőknél. Ez állhat tehát a kiugróan magas antitestszint hátterében.

