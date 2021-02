Koronavírus: gyerekek is kerültek az intenzívre

"Nem kaptam levegőt!" Noha leginkább az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre veszélyes, az új típusú koronavírus a fiatalokat sem kíméli. Egy Skóciában élő 26 éves lány például intenzív osztályra került, míg idős szülei szerencsésebben átvészelték a fertőzést. További részletek itt.

"Nem igaz, hogy a gyermekekre egyáltalán nem veszélyes a koronavírus-fertőzés, mint ahogy az sem, hogy ne kerülhetnének súlyos állapotba, és nem csak a MIS-C miatt" - mondta Szabó László professzor, a Heim Pál gyermekkórház belgyógyászata osztályvezető főorvosa a hvg.hu-nak. A lap annak apropóján kereste meg a szakembert, hogy mind a világon, mind Magyarországon egyre több gyerek szorul kórházi, sőt esetenként intenzív osztályos kezelésre a koronavírus miatt. A cikk emlékeztet, a legtöbb gyermek, ha elkapja az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), általában tünetmentesen vészeli át a fertőzést, vagy enyhe COVID-19 tüneteket produkál, van azonban a betegségnek egy alattomos szövődménye. A MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) 3-4 héttel afertőzésután jelentkezik, ráadásul független attól, hogy voltak-e a gyereknek COVID-19 tünetei. Ezt az állapotot ráadásul nehéz felismerni, és bár gyógyítható, de az érintettek akár hónapokig is lábadozhatnak a teljes felépülésig.

A napokig tartó láz az első intő jel

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az egész ország területéről fogadja az eseteket, eddig több mint 40 MIS-C-beteget kezeltek, 60 százalékuk intenzív ellátást is igényelt. Mindez ráadásul még nem is a teljes szám, mert - mint a hvg.hu megjegyzi - néhány gyermeket az egyetemi klinikák láttak el.

Az első és legfontosabb tünet, ha a gyermeknek folyamatos, 3 napig tartó, 39 fok feletti láza van. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

"Ez egy teljesen új, szinte ismeretlen betegség volt számunkra is" - idézi a portál Szabó László professzort, aki azokat a gyermekeket kezelte, akik kikerültek az intenzívről, vagy állapotuk nem volt olyan súlyos, hogy szükség legyen az intenzív osztályos ellátásra. A szakember jelezte, a szülők sokszor nem is gyanítják, hogy ezzel állnak szemben, mivel az első tünetekből még nem könnyű felismerni a vesékben, szívben, belekben vagy más szervekben gyulladást okozó betegséget. Szabó László szerint az első és legfontosabb tünet, ha a gyermeknek folyamatos, három napig tartó, 39 fok feletti láza van. Ahhoz azonban, hogy a MIS-C-t kétség kívül meg lehessen állapítani, az alábbi tünetek közül még legalább kettőnek meg kell jelennie:

hasfájás, puffadás, hányás vagy hasmenés,

bőrkiütések,

nem gennyes kötőhártyagyulladás,

eltérések a szájnyálkahártyán, mandulagyulladás,

kéz- és/vagy lábfejödéma.

Sok idő, mire teljesen felgyógyulnak

"Ezek miatt már mindenképpen orvoshoz kell fordulni, hiszen súlyosabb esetekben a gyulladás a gyerek szívét és keringését is érinti, így alacsony vérnyomásos rosszullét, keringési zavar, szívelégtelenség vagy szívizomgyulladás is kialakulhat" - int a szakember, aki szerint egyre több ilyen esettel találkoznak a járvány előrehaladtával, ráadásul egyre fiatalabbak az érintettek. Kezdetben inkább a 10-16 éves korosztály tagjaiból kerültek ki a betegek, mára már viszont háromévest is kezeltek MIS-C-vel az intézetben. Mint a cikkből kiderült, szerencsére Magyarországon eddig minden eset jól végződött, de mint írják, az érintett gyerekeknek még így is sokáig együtt kell élniük a betegség következményeivel.

"Minden ilyen gyermeket jó általános állapotban engedtünk haza, de hetente visszahívjuk őket ellenőrző vizsgálatokra. Sokuknál diagnosztizálunk szívizomeltéréseket, gyulladást, az ultrahang is sokszor mutat eltéréseket a különböző szervekben. Ezért azt is nehéz megmondani, mikor nyilváníthatjuk őket gyógyultnak. Erre általában akkor kerül sor, ha minden érték normalizálódott, és a gyermek is teljesen jól van. A gyógyulás általában 1-2 hónapig is eltarthat" - mondta Szabó László professzor.

