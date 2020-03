Koronavírus: "fiatalokat is látok az intenzíven"

Bűn lenne ezt elhallgatni...

Hosszú gondolkodást követően döntött úgy, megpróbálja bemutatni mi is történik valójában Olaszországban, egészen pontosan Bergamoban - foglalható össze röviden dr. Daniele Macchini március 7-i Facebook-posztjának bevezetője, amely szerint valóban kétségbeejtő az, amit most az olasz kórházakban tapasztalnak. A bergamói Humanitas Gavazzeni kórház orvosa leszögezi, hogy magánvéleményét fogalmazta meg, leginkább azért, mert úgy érezte, az emberek nem veszik komolyan azt, ami jelenleg történik.

Egyre több a COVID-19 beteg Olaszországban. Felvételünkön épp egy speciális hordágyon szállítanak egy koronavírus-fertőzöttett egy nápolyi kórházba. Fotó: Salvatore Laporta/Getty Images

Mint írja, tisztában van vele, hogy nem szabad pánikot kelteni, de amikor az emberek amiatt panaszkodnak, hogy nem mehetnek edzőterembe vagy nem nézetik a futball-bajnokságot, megborzong. Kitért arra is, hogy a gazdasági károkról szóló aggodalmakat is megérti, ahogy fogalmazott, a járvány után újabb tragédia kezdődik. "De engedtessék meg, hogy az egészségügyi károkkal foglalkozzak, amelyek az egész országot érintik."

"Az osztályok lassan kiürültek... a sürgősségi osztály bejárata előtt külön konténert állítottak fel, hogy elkülöníthessék az érkező betegeket, s a folyosókat is úgy alakították ki, hogy a fertőző betegek ne terjeszthessék tovább a kórt. E viharos sebességű átalakítás következtében a kórház folyosói szürreális csendbe burkolóztak. Vártunk egy el nem kezdődött háborúra, többen (köztük én is) nem hittük, hogy ilyen erővel fog lecsapni ránk" - olvasható beszámolójában, hogyan reagált a kórház a járvány terjedésének hírére.

Az első beteg és az azóta is tartó roham

"Még most is emlékszem arra az éjszakai ügyeletre, amikor az első beteg vizsgálati eredményére vártunk a kórházban. Arra gondoltam milyen következményekkel fog ez járni. Az akkori, egyedi eset miatti aggodalmam ma már nevetségesnek tűnik" - idézte fel a korábbi történéseket, hogy utána a jelenlegi helyzetet mutassa be. Beszámolójából kiderül, hogy egymás után érkeznek a koronavírus-fetőzöttek a sürgősségire, és nem a jól ismert influenza szövődményeivel. "Ne mondjuk már azt, hogy ez olyan, mint az influenza."

Mint fogalmazott, az elmúlt két évben megtanulta, hogy a bergamóiak nem szívesen és nem sűrűn látogatják a sürgősségit, de most kénytelenek ezt tenni. "Minden előírást betartanak, otthon maradnak egy hétig, vagy 10 napig, hogy ne fertőzzenek meg másokat, de már nem bírják tovább. Nem kapnak levegőt, oxigénre van szükségük" - írja az orvos, aki szerint nem sokat tudnak tenni, mert minden a beteg szervezetén múlik.

Mindenki egy emberként küzd

A beszámolóból az is kiderül, hogy minden ágyra szükség van, egymás után ürítik ki a többi osztályt is, és töltik fel hihetetlen sebességgel új betegekkel. A táblákon a betegek nevei mellett eddig különböző színnel szerepelt a problémájuk, most mindenhol pirosal olvasható ugyanaz: kétoldali szövetközi tüdőgyulladás.

"Mondják meg, melyik vírus okoz ilyen gyors tragédiát?" - teszi fel a kérdést, s rövid orvosi magyarázatot ad arra vonatkozóan, milyenek az influenza tünetei, szövődéményei, s hogy a mostani járvány mennyivel súlyosabb, és mennyire gyorsan támadja meg a tüdőt. Az orvos szerint lehet, hogy a fiataloknál az influenzához hasonló tüneteket okoz a koronavírus, de az időseknél más a helyzet. Náluk azonnal a tüdőt támadja meg, a szerv pedig képtelen rendesen ellátni a funkcióját, és a súlyos légzési elégtelenségen sokszor a kórházban kapott oxigén sem segít. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy fiatalokat is lát az intenzív osztályon, lélegeztető gépen.

"Nincsenek már sebészek, urológusok, ortopédusok, csak orvosok, akik egy csapat tagjaiként néznek szembe a betegáradattal. Naponta 15-20 új beteget látunk el, a minták eredményei mindig pozitívak. A sürgősségi ellátás lassan összeomlik, segítségre van szükségünk... Mindenki ugyanolyan tünetekkel érkezik: láz, légzési nehézség, köhögés... Mindenkit be kell fektetni. Van akit intubálunk, és mehet az intenzívre, és van, akinek már késő..."

Kimerültek és kétségbeesettek

A beszámoló szerint a kórházi osztályok megteltek, a személyzet kimerült. Mindenki túlórázik, nincsenek már műszakok, beosztások.

"Szóval, ti, akik most nem mehettek múzeumba, színházba vagy edzőterembe, legyetek türelmesek. Irgalmazzatok meg azoknak az időseknek, akikre ez halálos csapást mérhet... Ne vásároljátok fel előlünk a maszkokat, mert már sokan közülünk így is megfertőződtek, sőt családtagjaiknak is tovább adták, s most élet-halál közt lebegnek" - kéri az olasz lakosságot Dr. Macchini.

