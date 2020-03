Koronavírus: ezért más, mint az influenza

"Megértjük azokat, akik félnek és bizonytalanok. Afélelemegy természetes emberi reakció bármilyen fenyegetés esetén, különösen, ha a veszélyforrást nem is értjük teljesen. Ahogy azonban egyre több és több adat áll a rendelkezésünkre, egyre inkább megismerjük a vírust és a betegséget, amelyet okoz. Ez a vírus nem a SARS, nem a MERS, de még csak nem is az influenza. Egy egyedi vírusról beszélünk, egyedi tulajdonságokkal" - szögezte le tájékoztatójában a WHO vezetője.

Kifejtette, mind a COVID-19, mind az influenza légúti megbetegedés, valamint hasonló módon is terjednek, cseppfertőzés által. Ezzel együtt akad néhány fontos különbség a kettő között. "Először is az eddigi információink szerint a COVID-19 nem terjed olyan hatékonyan emberről emberre, mint az influenza. Influenza esetén a már fertőzött, de még betegség jeleit nem mutató emberek afertőzéslegfőbb forrásai, mindez viszont a COVID-19-re már nem érvényes. A kínai esetek tanúsága szerint csupán a regisztrált betegek 1 százalékának nincsenek tünetei, de zömében náluk is fellépnek panaszok két napon belül" - mutatott rá Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

A COVID-19 az esetek 3,4 százalékában végzetessé válik. Fotó: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun

Súlyosabb, de meggátolható betegség

Második pontban említette, hogy a COVID-19 súlyosabb megbetegedést eredményez a szezonális influenzánál. Miközben ugyanis világszerte sokak szervezetében alakult már ki immunitás az influenzavírusok egyes törzsei ellen, addig a COVID-19 kórokozója egy új vírus, ezáltal immunrendszerünk sincs rá felkészülve. Emiatt többen fogékonyak a fertőzésre, az érintettek között pedig gyakoribbak a súlyos megbetegedések. Jelenleg 3,4 százalék körüli a COVID-19 halálozási aránya, miközben a szezonális influenza az esetek kevesebb mint 1 százalékában válik csupán végzetessé.

A harmadik fontos eltérés, hogy influenza ellen létezik védőoltás és gyógykezelés, míg a COVID-19-cel szemben nincsenek hasonló eszközök a kezünkben. Mindazonáltal a specifikus kezelés már a klinikai kísérletek stádiumában tart, valamint jelenleg is több mint húsz különálló fejlesztés zajlik egy hatékony vakcina előállítására.

"A negyedik különbség, hogy szezonális influenza esetén nem beszélhetünk a fertőzés terjedésének megfékezéséről, mert az egyszerűen nem lehetséges. Lehetséges azonban a COVID-19 esetében. Influenza esetén nem követjük vissza a fertőzés útját, de a COVID-19 kapcsán ezt kellene tennie az országoknak, mivel így megelőzhetőek a további fertőzések, illetve életeket lehet megmenteni" - hangsúlyozta a főigazgató.

Összefogásra szólít a WHO

"Ezek az eltérések azt jelentik, hogy nem kezelhetjük pontosan ugyanúgy a COVID-19-et, mint az influenzát. Elegendő azonban a hasonlóság ahhoz, hogy ne kelljen az alapoktól kezdeni mindent. A világ országai évtizedek alatt fejlesztették ki saját rendszerüket az influenza felismerésére és kezelésére. Mivel a COVID-19 is légúti patogén, így a meglévő rendszerek adaptálhatók arra is" - fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

Aggodalmának adott ugyanakkor hangot amiatt, hogy az olyan személyes védőfelszerelések globális utánpótlásának egyre súlyosabb zavara, mint a kesztyűk, orvosi maszkok, köpenyek és kötények, megnehezítheti a fertőzéssel szembeni hatékony fellépést. "Nem állíthatjuk meg a COVID-19-et, ha nem védjük meg az egészségügyi dolgozóinkat" - figyelmeztetett. Éppen ezért a WHO minden gyártócéget arra kér, sürgősen fokozzák termelésüket, hogy a növekvő igényeket ki lehessen elégíteni. Ezzel egyidejűleg pedig a világ országainak kormányait is arra kéri a szervezet, hogy segítsék különböző kedvezményekkel ez ügyben az ellátást biztosító gyártókat.

