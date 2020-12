Koronavírus: ezekre a szakmákra a legveszélyesebb

A járvány kitörése óta az egészségügyben dolgozókra óriási teher nehezedik. Nemcsak a túlterhelt ellátórendszerben kell helyt állniuk, de a betegek kezelése miatt a koronavírussal is nap mint nap találkoznak. Talán nem meglepő annak a Nagy-Britanniában végzett kutatásnak az eredménye sem, mely szerint az egészségügyben dolgozóknál hétszeres az esélye a súlyos COVID-19 betegség kialakulásának. A szociális ellátást, illetve személyszállítást végzőknél szintén nagyobb, nagyjából kétszeres erre az esély más munkakörökkel összevetve.

Nem csak az egészségügyi dolgozók vannak nagyobb veszélyben

Habár az utóbbi hónapokban a tudományos kutatások jelentős része a koronavírus terjedését vagy hatásait vizsgálta, eddig viszonylag kevés olyan tanulmány született, amely a járvány hatásait specifikusan egy-egy munkakörre szűkítve kutatta. Abban semmi meglepő nincs, hogy az egészségügyben dolgozók fokozott veszélynek vannak kitéve, a tanulmány viszont más munkakörök esetén is felmérte a kockázatokat.

A kutatók a 2020. március 16. és július 26. közötti időszakban vizsgálták meg az egészségügyben és más civil munkakörökben dolgozók fertőzöttségi adatait. Ehhez az Egyesült Királyság Biobank-tanulmányának adatait használták fel, amely 2006 óta monitorozza a lakosság egészségi állapotát. Kiemelt figyelemmel vizsgálták a súlyos koronavírusos eseteket: ebbe a kategóriába azok tartoztak, akik kórházi ápolásra szorultak a vírus miatt, vagy az életüket követelte a járvány.

Összesen 120075 ember adatait vizsgálták meg, az életkoruk 49-64 év közötti volt. Ezek közül 35127 (29 százalék) kiemelt fontosságú munkakörben dolgozott: például egészségügyben (9 százalék) vagy szociális ellátás és oktatás területén (11 százalék). Közülük összesen 271 alkalmazott fertőződött meg úgy a koronavírussal, hogy a tüneteikkel kórházba kerültek.

Kiemelt arányban voltak közöttük az egészségügyben dolgozók, a tanulmány szerint több mint 7-szer nagyobb valószínűséggel szenvedtek súlyos fertőzésben, mint azok, akik nem a kiemelt fontosságú munkakörök egyikében dolgoztak. A szociális ellátásban dolgozóknál is nagyobb, két és félszeres volt a veszély, míg a személyszállítást végzőknél kétszeres kockázatot állapítottak meg.

Az eredmények is rámutatnak arra, milyen fontos az egészségügyi dolgozók számára biztosítani a megfelelő védettséget nyújtó öltözetet. Viszont nemcsak ők, de számos más, rendkívül fontos munkát végző ember is nagyobb kockázatot vállal az átlagosnál minden munkanapján. Lényeges lenne számukra is megfelelő védelmet biztosítani.