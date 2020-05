Koronavírus: változás lesz a fővárosi éttermekben

Nézze meg, hogyan telt meg újra élettel a Római-part!

A hazai koronavírus-helyzet stabilizálódása miatt május 29-étől ismét megengedetté válik a budapesti vendéglátóhelyek, éttermek, kávézók, cukrászdák, büfék és presszók belső zárt tereiben történő tartózkodás, valamint a megrendelt ételt és italt az eddigi szabályoktól eltérően már nemcsak a kerthelyiségekben, hanem a benti légtérben is el lehet fogyasztani - közölte Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Ez a szállodák által üzemeltetett vendéglátó helyiségekre is igaz.

A fővárosi Római-parton lévő Római Fellini bisztró az újranyitás első napján.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Bizonyos szabályok továbbra is érvényesek

Az újranyitás fontos kitétele, hogy a fővárosi vendéglátóhelyek dolgozóinak - csakúgy, mint vidéken - a munkaidejük egésze alatt maszkot kell viselniük, valamint kötelező betartani és betartatni a védőtávolságot is a koronavírus esetleges terjedésének megakadályozása érdekében.

Megnyithatnak a játszóterek is

Emellett péntektől Budapesten is kinyithatnak és látogathatóak a szabadtéri játszóterek, ezzel pedig a főváros lényegében utoléri a vidéket az új típusú koronavírus miatt bevezetett óvintézkedések enyhítése terén. A szóvivő kiemelte ugyanakkor, hogy a vírus még mindig jelen van az országban, ezért továbbra is mindenkinek be kell tartania az érvényben lévő szabályokat.

