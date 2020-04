Koronavírus: enyhítések jönnek a szomszédban

A szlovén kormány már enyhítene az új koronavírus terjedésének megfékezése érdekében bevezetett korlátozásokon, Horvátországban pedig a húsvéti ünnepek után visszaállt az azt megelőző rend.

Mutatjuk, jelenleg milyen a helyzet a Magyarországot környező országokban a koronavírus-járvány miatt.

Szlovénia

Szlovéniában eddig 1212 koronavírus-fertőzöttről és 55 áldozatról tudnak. Jelenleg 34-en fekszenek intenzív osztályon. Az elsőfertőzésmegjelenése óta 152 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A szlovén kormány a keddi ülésén enyhítene néhány korlátozáson, amelyet az új típusú koronavírus lassítása érdekében vezettek be. Ljubljana a megfelelő óvintézkedések közepette fokozatosan újraindítaná a gazdaságot. A korábbi bejelentések szerint kinyitnának a gumiszervizek, az autómosók, valamint az építőanyagot, háztartási gépeket és egyéb gépeket értékesítő áruházak. Ugyanakkor még két-három hétig érvényben maradnának a szigorú mozgáskorlátozások.

Szájmaszkot viselő vásárlók egy maribori piacon, Szlovéniában.

Fotó: Getty Images

Horvátország

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint 1650-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és 25 halálos áldozata van a járványnak. A koronavírus-fertőzés megjelenése óta 400 beteget nyilvánítottak gyógyultnak az országban. Jelenleg 34 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. Horvátországban húsvét előtt kinyitottak a termelői piacok, és meghosszabbították a boltok nyitva tartását is. Keddtől azonban a boltok ismét csak reggel 8 és délután 17 óra között tarthatnak nyitva. A válságstáb azt is bejelentette, hogy bezárják azt a piacot, amely nem tartja be a szigorú biztonsági előírásokat.

Ausztria

"Nem nekünk jár a taps" - olvassa el mentőápoló szerzőnk legújabb cikkét!

Ausztriában napok óta csökken a napi új koronavírusos esetek száma. Legutóbb 3,6 százalékos mérséklődést jelentettek. Eddig több mint 14 ezer beteget regisztráltak az országban, közülük 7343-an már meggyógyultak, 981 pácienst kórházban ápolnak, 239-en pedig intenzív osztályon fekszenek. A halálos áldozatok száma 368. A tartományok közül továbbra is Tirolban (3292 fő), Alsó-Ausztriában (2343 fő) és Felső-Ausztriában (2111 fő) van a legtöbb koronavírus-fertőzött. A rendőrség jelentése szerint jelentősen csökkent, azonban még jelenleg is magas a kijárási korlátozásokat megszegők elleni feljelentések száma. Míg április első hétvégéjén 2300, addig húsvétkor 1500 esetben tettek feljelentést.

Ukrajna

A kedd reggeli adatok szerint Ukrajnában eddig 3102 embert fertőzött meg és 93 áldozatot követelt az új típusú koronavírus. A járvány elleni védekezés érdekében az ukrán parlament a hétfői rendkívüli ülésén elfogadta az idei állami költségvetés módosítását. A javaslat kiemelten kezeli a koronavírus-járvány elleni küzdelem finanszírozását, így az egészségügyi kiadásokat 16,4 milliárd hrivnyával emelték meg (egy hrivnya körülbelül 12 forint). Ezen felül a nyugdíjak biztosítására még további 29,7 milliárd, egyéb szociális költségekre pedig 19,5 milliárd hrivnyát szánnak. Továbbá a költségvetési hiányt a korábbinak több mint a háromszorosára, azaz 298,4 milliárd hrivnyára emelte a kormány.

Az új koronavírus elleni küzdelemre elkülönített pénzügyi alap egyébként 64,7 milliárd hrivnyát tesz ki. Ezt az összeget elsősorban az egészségügyi dolgozók bérkiegészítésére, orvosi felszerelések vásárlása, valamint a munkanélkülivé vált állampolgárok és az egészségügyi alkalmazottak családjainak támogatására fordítják.

Szerbia

Szerbiában kedd reggelig 4054 koronavírus-fertőzöttet és 85 áldozatot regisztráltak. Közben kiderült, hogy egy nisi idősotthonban 135 lakó és 4 dolgozó is megfertőződött. Emiatt hétfőn letartóztatták az intézmény igazgatóját: a közegészség súlyos veszélyeztetésével gyanúsítják. A szerb belügyminisztérium közleménye szerint az intézmény vezetője nem tett meg minden szükséges elővigyázatossági intézkedést a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és nem tartotta be a kormány szükséghelyzetben kihirdetett intézkedéseit. Megengedte például, hogy a lakók kijárjanak az intézményből, és látogatókat is fogadhattak. A jogszabályok szerint az otthon vezetője akár 12 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhető.

Románia és Szlovákia

A friss adatok szerint Romániában eddig 6633 koronavírusos betegről és 331 áldozatról tudnak, Szlovákiából pedig 769 megbetegedést jelentettek eddig.

Koronavírusos lett egy egyéves kisgyerek Hódmezővásárhelyen - a részleteket társportálunkon, az nlc.hu-n olvashatja el.