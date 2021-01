Koronavírus: egyre biztatóbbak a számok itthon

Újabb 1257 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 359 574-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 64 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 11 968-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt. Az elmúlt napokban folyamatosan javuló tendenciát mutat itthon a járvány, elmondható, hogy tavaly október óta nem volt ilyen alacsony a napi áldozatok és új fertőzöttek száma.

Eddig 145 257 főt oltottak be Magyarországon legalább egy dózissal. Fotó: Getty Images

3793-en vannak kórházban

Jelenleg 106 134 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3793-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 254-en lélegeztetőgépen vannak, ami szintén javulás az előző napi adatokhoz képest. Jelentősen nőtt továbbá a gyógyultan nyilvánítottak száma is: 24 óra alatt 1592 személyt nyilvánítottak gyógyultnak, így a járvány ideje alatt összesen már 241 472-en estek át a fertőzésen. A legfrissebb adatok szerint 18 929 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 3,05 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

Újabb kétezer dózist adtak be

Eddig már 145 257 személyt oltottak be a koronavírus ellen, többségében egészségügyi dolgozókat, valamint az idősotthonok lakóit és dolgozóit. 1191 embernek a második oltást is beadták tegnap, így összesen 8135-en vannak az országban, akik már két dózist kaptak. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken Oroszországban egymillió ember oltására elég vakcina beszerzéséről kötött szerződést, amely három ütemben fog megérkezni.

Érvényes korlátozások

A kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés február 1-jéig biztosan érvényben marad, a középiskolákban pedig továbbra is digitális tanrendben folytatódik az oktatás. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

