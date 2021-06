Koronavírus: egy nagy adag jó hír

Legalább egy évig nagy eséllyel védettek azok, akik elkapták a vírust, és még mRNS-vakcinát is kaptak rá.

A koronavírus-fertőzésen átesettek 93 százalékának szervezete még 12 hónap után is képes megkötni a vírust, és ezen még javítanak az mRNS-vakcinák - írja Facebook-oldalán Kemenesi Gábor virológus egy, a Nature-ben megjelent tanulmány alapján.

Hatékonyabb védelmi arzenál

A tanulmány a B-sejtek működését és az általuk termelt antitestek kötőképességét vizsgálta olyan betegeknél, akik már átestek a fertőzésen. Olyan alanyokat is vizsgáltak, akik korábban elkapták a koronavírust, majd arra még egy mRNS-alapú vakcinát is kaptak. Arra jutottak, hogy a B-sejtek folyamatosan fejlesztik az antitestek hatékonyságát, méghozzá a vírus receptorkötő helye (RBD) ellen. "Így idővel a kevesebb is jobb elve mentén egyre hatékonyabb védelmi arzenál (neutralizáló antitestek) fejlődik a testünkben" - írja Kemenesi Gábor.

A tanulmány során vizsgálták a nukleokapszidfehérjeelleni antitesteket is, ezeknek a mennyisége folyamatosan csökkent - bár Kemenesi szerint a szakirodalom alapján ezek amúgy sem jelentenek komoly védelmet. Az RBD-specifikus B-sejtek mennyisége a fertőzés után 12 hónap után némileg csökkent, míg az erre oltást kapók körében több mint nyolcszorosára nőtt. "Az oltás tehát a vírus elleni védekezésünk arzenálját az immunsejtek szintjén mennyiségileg is segíti" - szögezte le a szakember.

Az mRNS-oltás a legtöbb mutációval szemben hatásos

A tanulmány arra is kitért, hogy akik fertőzöttek voltak, majd kaptak mRNS-oltást, több mutáns ellen is védettek. Ez azt is jelentheti, hogy nem kell majd gyakran alakítani ezeken a vakcinákon. Olyanokat nem vizsgáltak, akik csak oltást kaptak, ám betegek nem voltak, ahogy a nem mRNS-alapú vakcinák és a delta variáns, azaz az elsőként Indiában azonosított vírusváltozat sem szerepelt a kutatásban.

"Amit lényegében olvashatunk, az a SARS-CoV-2 elleni hosszú távú és széles skálájú védelem lehetősége, 12 hónapos időskálán vizsgálva. Ennél várhatóan hosszabb időről beszélhetünk. A tanulmány legfőbb mondanivalója, hogy az mRNS-vakcinák az immunrendszerünk védelmi képességét minőségileg és mennyiségileg is rendkívüli módon segítik a vírus ellen" - zárta a virológus.

