Koronavírus: jelek, hogy az indiai mutánst kaptuk el

A delta variáns okozta koronavírus-fertőzés a fiatalabbaknál leginkább egy súlyos náthához hasonlít. Lehet, hogy nem érzik nagyon betegnek magukat, de attól még fertőzhetnek, és kockára tehetik mások egészségét - hívta fel a figyelmet Tim Spector, a COVID-19-betegség tüneteit vizsgáló kutatás vezetője.

Fejfájás és orrfolyás jelezheti, hogy az indiai mutánst kaptuk el. Fotó: Getty Images

Megváltoztak a leggyakrabban észlelt tünetek

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) szerint a COVID-19 klasszikus tünetei a köhögés, a láz, valamint a szaglás vagy az ízérzékelés megszűnése. Most azonban ezeket ritkábban jelentik a fertőzöttek, sokkal inkább torokfájásról, fejfájásról és orrfolyásról panaszkodnak az érintettek - állapították meg egy telefonos alkalmazáson keresztül beküldött adatok alapján, több ezer fertőzött bejelentését vizsgálva.

"Május eleje óta figyeljük a leggyakoribb tüneteket az applikáció használói körében, és azt látjuk, hogy ezek a panaszok megváltoztak a korábbiakhoz képest" - magyarázta a szakember. Úgy tűnik, a változások a delta variánshoz köthetők, amelyet Indiában azonosítottak, és amely most az Egyesült Királyságban azonosított esetek 90 százalékáért felelős.

A láz még mindig gyakori tünet

Alázmég most is elég gyakori, de a szaglás és az ízlelés elvesztése már nincs az első tíz leggyakoribb tünet között. A kutatók úgy véli, a tünetek megváltozása sok probléma forrása, mivel a fiataloknál egyébként is enyhébbek az árulkodó jelek, ezért sokan nem is gyanakodnak arra, hogy megfertőződtek. A klasszikus tünetek mellett egyébként a hidegrázást, az étvágytalanságot és az izomfájdalmat is gyakran tapasztalják a fertőzöttek.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az enyhe tünetek ellenére nagyon fontos, hogy komolyan vegyük a koronavírus-fertőzést. Bár az indiai változat okozta betegség elsőre csak egy súlyosabb náthának és valami furcsa, rossz közérzetnek tűnik, attól még nagyon fontos, hogy az érintettek otthon maradjanak és mielőbb teszteltessék magukat - hangsúlyozta.

