Koronavírus: csaknem 462 ezer új vakcina érkezett

Újabb vakcinaszállítmányok érkeztek kedden Magyarországra. A Pfizer-féle koronavírus-vakcinából ezúttal 375570, az AstraZeneca készítményéből pedig 86400 adagot kaptunk. Így tehát összesen csaknem 462 ezer dózist szállítottak le nekünk egy nap alatt. A rendszeres utánpótlásoknak köszönhetően Magyarországon mostanra már bekövetkezett az a helyzet, hogy jóval több a vakcina, mint az oltásra váró - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Csaknem 462 ezer új vakcina érkezett az országba kedden. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Így áll most a vakcinabeszerzés

Magyarország összesen 23,9 millió adag, új típusú koronavírus elleni oltóanyagot foglalt le az uniós beszerzés keretében. Ennek eddig a 32 százaléka érkezett meg négy gyártótól - a Pfizertől, a Modenától, az AstraZenecától és a Janssentől. Ez egyben azt is jelenti, hogy még csaknem 16,2 millió vakcina érkezésére számíthatunk 2022 végéig.

A legtöbb koronavírus-vakcinát a Pfizer szállította le, a legutóbbi szállítmánnyal együtt már csaknem 5,1 millió adagot. A német-amerikai gyártó tavaly december vége óta heti szinten küld utánpótlásokat, így már a szerződésben vállalt mennyiség 47 százalékát el is juttatta Magyarországra. Egyébként ezzel a vakcinával zajlik jelenleg is a 12-18 év közöttiek oltása.

Keleti vakcinát már nem kapunk

Mivel a kormány úgy vélte, hogy az uniós beszerzésből kevés vakcina érkezik - és az is lassan -, az oltási ütem felgyorsítása érdekében Magyarország további 7 millió adag keleti vakcinát is vásárolt, Oroszországtól és Kínától. A megrendelt 2 millió adag Szputnyik-oltásból már az összes oltóanyagot megkaptuk. Ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy aki ezt a COVID-19 elleni vakcinát szeretné beadatni magának, az mielőbb foglaljon időpontot, az orosz oltóanyag ugyanis már csak korlátozottan érhető el. Sinopharmból viszont még van bőven, az 5 millió megrendelt adagon felül ugyanis további 200 ezer adagot kaptunk adományként Kínától.

Még nem késő regisztrálni

A regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló egyébként folyamatosan nyitva van. Az érvényes regisztrációval rendelkezők jelenleg Pfizer-, Sinopharm- és Szputnyik-vakcinára tudnak biztosan időpontot foglalni, de egyes oltópontokon a Moderna és a Janssen készítménye is elérhető. A tájékoztatás szerint a háziorvosoknál is folytatódik a lakosság koronavírus elleni immunizálása: a háziorvosok a megyei oltási munkacsoportok felé tudják jelezni heti vakcinaigényüket a praxisukban még be nem oltott regisztráltak oltásához.

