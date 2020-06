Koronavírus: beszélgetéssel is terjedhet

Bár a köhögésről és a tüsszentésről mindenki tudja, hogy a kórokozók terjedése szempontjából nagy rizikót hordoz magában, a beszélgetés valamilyen oknál fogva nem riasztja meg annyira az embereket. Pedig mint kiderült, ilyenkor sem vagyunk teljes biztonságban.

Így teszi tönkre az agyat a koronavírus Az orvosok már nemcsak a koronavírusos betegek életéért küzdenek, de arra is próbálnak odafigyelni, hogy eközben megóvják agyuk épségét. Részletek itt.

Egy, a New England Journal of Medicine című szaklapban május 21-én megjelent tanulmányban az olvasható, hogy beszéd során eltérő méretű cseppek képződnek. A kutatók szerint vizsgálatuk alatt egyértelművé vált, hogy a nagyobbak kevésbé jelentenek rizikót, hiszen gyorsan a földre esnek, a kisebbek viszont kiszáradhatnak és a levegőben maradhatnak, következésképp úgy viselkedhetnek, mint egy aeroszolrészecske. Bár a kutatás arra nem tért ki, hogy a szájból kirepülő cseppek milyen távolságra tudnak eljutni, az biztossá vált, hogy beszélgetés során igenis számolni kell a jelenlétükkel. Dr. Matthew Meselson molekuláris biológus úgy vélekedik: az eredmények igazolják a maszkviselés, a távolságtartás és a rendszeres szellőztetés szükségességét, létjogosultságát.

Ha nincs rajtunk maszk, legyünk óvatosak beszélgetés közben. Fotó: Getty Images

A hangerő is számít

Ahogy egyébként arra egy, az amerikai járványügyi központ (CDC) által korábban készített jelentés rávilágított, az sem mindegy, milyen hangerővel beszélünk. Az aeroszolterjedés ugyanis korrelál a hangerővel, tehát minél hangosabban fogalmazzuk meg mondanivalónkat, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a szánkból érkező cseppek elérik a beszélgetőpartnereinket. A CDC felhívta a figyelmet az úgynevezett szupertejesztőkre is: véleményük szerint vannak olyan emberek, akik beszéd közben több aeroszolrészecskét bocsátanak ki az átlagnál, ezáltal fertőzésveszélyesebbek.

A Cleveland Clinic fertőzőbetegség-specialistája, dr. Kristin Englund ugyanezen az állásponton van. Mint mondta, a szuperterjesztőkkel való találkozásnak mindig nagy a rizikója, függetlenül attól, hol, mikor, milyen körülmények között futunk össze velük. "Az emberek átlagosan 1-50 koronavírus-részecskét továbbítanak másodpercenként, a szuperterjesztők azonban a felső határhoz közelítenek. Azt, hogy ennek mi az oka, egyelőre nem tudjuk" - magyarázta a szakember.

Hogyan védhetjük meg magunkat?

Egyszerűen: továbbra is kiemelten figyeljünk oda a megfelelő szociális távolság megtartására, a rendszeres szellőztetésre (főleg, ha huzamosabb ideig vagyunk zárt térben másokkal), illetve a maszkviselésre. Utóbbi, mint azt a fentebb említett vizsgálatok eredményeiből is láthatjuk, különösen fontos, így ne szégyelljük, ha például egy baráti, családi találkozóra is orrunkat, szánkat eltakarva érkezünk. Nem lehet elégszer hangsúlyozni: ha komolyan vesszük a szabályokat, azzal nemcsak magunkat, de másokat is megvédünk.

A kopasz férfiakra nagyobb veszélyt jelenthet a koronavírus - a részleteket az nlc.hu cikkében olvashatja el.