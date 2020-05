Koronavírus: beindul a lélegeztetőgép-gyártás itthon

A koronavírus-járvány a magyar lélegeztetőgép-gyártás hiányára is rámutatott, most azonban már itthon is megindulhat a gyártás - írta meg a koronavirus.gov.hu. A lélegeztetőgép prototípusát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem készítette el, a gyártás feltételeit pedig egy állami vállalat, a BM Heros Zrt. teremtette meg. Így tehát magyar fejlesztésű lélegeztetőgépet, magyar üzemcsarnokban, magyar emberek munkájával fognak előállítani. A speciális higiéniai és biztonsági feltételeket igénylő üzemcsarnokot öt hét alatt, mintegy 100 millió forintból alakították ki. "Magyarországon jelenleg elegendő a lélegeztetőgépek száma, de nem lehet tudni, hogyan alakul a járványhelyzet a jövőben" - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A tervezett gyártási kapacitás napi 10 darab lélegeztetőkészülék.

Elindul a lélegeztetőgép-gyártás Magyarországon. Fotó: MTI/Mónus Márton

Többféle készülék is készül

Magyarország hosszú távú ellátásához az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jelenleg három lélegeztetőgép-fejlesztési projektet is támogat. A készülő lélegeztetőgép-típusoknak fontos szerepe lehet a koronavírus-terápia egyes fázisaiban. A légzéstámogatásra alkalmas további készülékek fejlesztése jelenleg a Semmelweis Egyetem, a Femtonics Kft., a 77 Elektronikai Kft. és a PTE 3D Központ együttműködésében, az Óbudai Egyetemen folyik. Valamennyi fejlesztőcsapat esetén szerteágazó szakterületek kutatóinak kell együttműködve, egymással párhuzamosan végezni kutató-fejlesztő tevékenységüket annak érdekében, hogy az elkészülő légzőkészülékek magas üzembiztonság mellett terápiás helyzetben is mihamarabb alkalmazhatóvá váljanak. A prototípusok elkészülte után az orvosszakmai hitelesítés és a klinikai vizsgálatok szakaszába lépnek fejlesztések.

Az ITM egyébként jelenleg 24 koronavírussal kapcsolatos projektet finanszíroz, összesen 3 milliárd forint értékben. Hamarosan létrejön egy nemzeti laboratórium is, amelyben vírusokkal foglalkoznak majd a szakemberek - ismertette Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

Így készülnek az új gépek

A BM Heros Zrt. most kialakított, 450 négyzetméteres üzemrészben fogják gyártani a lélegeztetőgépeket. A sorozatgyártás időszakában 17 fő dolgozik majd az üzemcsarnokban, az állvány és a gépház gyártását 9 fő végzi. Az összeszerelő üzem megfelel a legszigorúbb higiéniai és biztonsági előírásoknak, hogy a lélegeztetőgépek gyártása minden szempontból biztonságosan történjen, a koronavírus terjedésének veszélye nélkül. A szerelőtérbe csak szűrt levegő kerül, a munkateret folyamatosan fertőtlenítik, a páratartalmat pedig a minimális szinten tartják. A munkatérbe a személyek, az eszközök és a berendezések ki- és beléptetése zsilipajtón keresztül történik. A főbejárathoz egy elősátor csatlakozik, ahol a dolgozók felveszik az egyéni védőöltözéküket. Az elkészült gépeket egyébként helyben tesztelik majd: egy órán keresztül, műtüdővel járatják a készülékeket.

Ezért fontos a lélegeztetőgép

A koronavírus-fertőzés egyik legsúlyosabb következménye a légzési elégtelenség. A kritikus állapotban lévő betegek akár több hétig is lélegeztetőgépre kerülhetnek. A sikeres védekezésnek köszönhetően Magyarországon sikerült elkerülni a járvány berobbanását és azt, hogy több ezer ember kerüljön lélegeztetőgépre. A járvány tetőzésekor 50-60 körül volt a lélgeztetőgépen lévő betegek száma, ez az elmúlt napokban viszont már 30 alá csökkent. Ugyanakkor a veszély még nem múlt el, és az sem zárható ki, hogy a járvány egy második hullámban visszatér, ezért fontos a felkészülés.

A "normál" gépi lélegeztetésnek vannak mellékhatásai, amelyeket csak akkor lehet minimalizálni, ha a lélegezető készülék nagyon "okos", tehát nagyon jól reagál a beteg minden igényére és azokat maximálisan kiszolgálja. A fejlesztésnél ezek a szempontok mind érvényesültek és végül egy olyan lélegeztetőgép készült, amely vezérlését tekintve kétfajta variációban működik. A készülék a betegek kontrollált lélegeztetésén kívül alkalmas a betegek részleges légzéstámogatására is, miközben maximálisan megőrzi a betegek saját légzési aktivitását. Ezzel meg tudják előzni azt, hogy a koronavírusos beteg "elfelejtsen levegőt venni", vagyis az izmai inaktívvá váljanak. Ezenfelül speciális programozási lehetőségek is elérhetőek rajta.

