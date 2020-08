Koronavírus: bajt jelez a szennyvizünk

Még május végén jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) munkatársai egy olyan vizsgálati metódust fejlesztettek ki, amely a koronavírus környezetünkben való jelenlétét vizsgálja, elsősorban a szennyvízből vett mintákban. A vizsgálatok Budapesten kezdődtek, jelenleg a három budapesti szennyvíztelepen, a megyeszékhelyeken és néhány más vidéki városban vesznek rendszeresen mintát.

Eddig mindenhol alacsony volt a koronavírus örökítőanyagának mértéke, ám Budapesten és Debrecenben most enyhén emelkedett szintet mértek. A nemzetközi tapasztalatok szerint a szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. A vírus örökítőanyagát ugyanis a panaszmentes fertőzöttek, valamint az újonnan megfertőződött, de tüneteket még nem mutató betegek is ürítik. Így várható, hogy két héten belül Magyarországon is újra megugrik a COVID-esetek száma.

Még mindig fontos a megelőzés

Az NKK közleménye szerint az elmúlt időszakban több olyan családi és közösségi halmozódás, helyi koronavírus-járvány is kialakult, amely a hatályos járványügyi szabályok betartásával megelőzhető lett volna. Nagyon fontos elkerülni új gócpontok kialakulását, mivel egy-egy fertőzött ember miatt kialakult lokális járványgócból továbbterjedhet a fertőzés, és közösségi, területi járványok alakulhatnak ki - hívták fel a figyelmet.

Mindenkit arra kérnek, hogy kerülje a zsúfolt helyeket, különösen a zárt térben szervezett rendezvényeket. Csak az álljon munkába, menjen közösségbe, aki egészségesnek tartja magát, tüneteket nem mutat. Különösen azok esetében fontos ez, akik egészségügyi, szociális és oktatási intézményben dolgoznak.