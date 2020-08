Koronavírus: az embriók is fogékonyak a fertőzésre?

Bár a pandémia kezdete óta folyamatosan újabb és újabb részletet derítenek fel a tudósok az új koronavírus természetéről és fertőzőképességéről, a várandós nőkre, illetve újszülöttekre és magzatokra gyakorolt hatásáról még mindig meglehetősen kevés biztos információval rendelkezünk. Kezdetben úgy tűnt például, hogy az anyaméhben nem lehet átadni a fertőzést, ám ezt azóta néhány eset már megcáfolta.

A koronavírus két sejtfelszíni fehérje, az angiotenzin konvertáló enzim 2 (ACE2) és a transzmembrán szerin proteáz 2 (TMPRSS2) együttes jelenléte esetén képes bejutni a sejtbe. A Cambridge Egyetem és a Kaliforniai Technológiai Intézet kutatói ezért azt kezdték vizsgálni, hogy ez a két enzim mikor alakul a magzati fejlődés során. Ehhez humán embriókat neveltek laboratóriumi körülmények között, eredményeikről pedig az Open Biology című szaklapban számoltak be.

A magzat már a terhesség elején megfertőződhet a koronavírussal. Fotó: Getty Images

Már a beágyazódásra is hatással lehet a COVID-19

Már a terhesség második hetében megfigyeltek ennek a két enzimnek a jelenlétére utaló génexpressziót (a DNS-ben tárolt genetikai információ megjelenését a sejt tulajdonságaiban). Ez a terhesség első fontos szakasza, hiszen ilyenkor zajlik a beágyazódás. A megtermékenyített petesejt kapcsolódik az anyaméhhez, és elkezd fejlődni. "A kutatási eredmények arra utalnak, hogy a COVID-19 akár hatással lehet arra is, hogy a petesejt be tud-e megfelelően ágyazódni, de akár később is okozhat komplikációkat a magzatnál" - magyarázta David Glover professzor.

A tudósok szerint ezért mindenképp szükség volna további kutatásokra őssejteket és nem emberi magzatokat használva, hogy feltárják, pontosan mekkora a kockázat. Ugyanakkor hozzátették, hogy mindezzel nem szeretnének egyetlen leendő anyukát sem elijeszteni a gyermekvállalástól. Mint írták, semmi nem indokolja, hogy valaki emiatt csúsztassa el családalapítási terveit, csupán fontos, hogy kismamaként minden lehetséges óvintézkedést megtegyen, hogy elkerülje a fertőzést.