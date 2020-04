Koronavírus: az influenzára is hat a járvány

Az északi féltekén rendszerint októbertől május közepéig tart a téli influenzajárvány, és bár létezik ellene védőoltás, mégis sok ember életét követeli évről évre. A 2017-2018-as szezonban például 152 ezren haltak meg influenza vagy annak szövődményei következtében Európában. Csak az összehasonlítás kedvéért: a COVID-19-nek eddig közel 100 ezer áldozata van a kontinensen, igaz, rövidebb időtartam alatt. Úgy tűnik ugyanakkor, az idei év valamelyest kedvezőbben alakult influenza szempontjából.

A koronavírus miatti intézkedés az influenzajárvány is tompították. Fotó: Getty Images

"Az influenzaszezon ebben az évben hamarabb ért véget, mint általában szokott. Talán a SARS-CoV-2 miatt hozott megelőző lépéseknek köszönhető ez, így például a távolságtartásnak és a maszkviselésnek" - fogalmazott a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva Holger Rabenau, a Frankfurti Egyetem Kórház virológusa. Érdemes viszont hozzátenni, hogy bár az influenzajárvány gyors lecsengése önmagában örömteli dolog, mégis megnehezíti a következő szezonra való felkészülést.

A gyors járvány nem kedvez vakcinafejlesztésnek

A laboratóriumok igen leterheltek voltak az elmúlt időszakban a COVID-19 miatt, ezáltal kevesebb mintát tudtak letesztelni influenzára. Ahogy pedig Pasi Penttinen, az európai járványügyi hivatal (ECDC) influenzaszakértője fogalmazott, mindez azt jelenti, hogy "elképzelhető, hogy nem látjuk a teljes összképet a szezon végén keringő vírusról". A kevesebb adat és az információ feldolgozásának késlekedése kihatással lehet a déli féltekén a 2021. téli vakcina minőségére. Annak összetételét ugyanis általában szeptemberben határozzák meg, méghozzá az év elején az északi féltekén gyűjtött minták tanúsága alapján.

"Ez problémát okozhat" - mutatott rá Penttinen, kifejtve, hogy az idei vírus lehetséges mutációira vonatkozó információhiány csökkenti egy hatékony oltás létrehozásának esélyét a következő évben várható vírustörzsek ellen. A szakértő ugyanakkor hozzátette, az északi féltekén hasonló nehézségekkel nem kell számolni a következő tél kapcsán, mert az akkori vakcina összetételét már februárban elfogadták. Ahhoz ugyanis, hogy legyen elég idő legyártani a szükséges több millió oltást, már igen korán dönteni kell arról, pontosan mi kerüljön bele.

Hányan haltak meg idén influenzában?

Egyelőre még nem elérhetőek az influenzához köthető halálesetekről szóló legfrissebb kimutatások, a korai becslések ugyanakkor arra engednek következtetni, hogy idén alacsonyabb volt afertőzésmortalitási rátája. Az összesen 11 európai országból származó összesítések szerint mindössze négyezer influenzás beteget kellett a mögöttünk álló szezonban intenzív osztályon kezelni, ami alig fele a megelőző két szezon azonos időszakra vonatkozó átlagának.

Lasse Vestergaard, a dániai Statens Serum Institut fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője elmondta, az északi országban, ahol már március elején szigorú korlátozásokat vezettek be a hatóságok, mindössze ezer fő körüli az idén téli influenzajárvány áldozatainak száma, ami töredéke a máskor megszokottnak. Eközben a baltimore-i Johns Hopkins egyetem adatai szerint a COVID-19-ben elhunytak száma 364-re emelkedett hétfő délutánig Dániában.

Érdemes megemlíteni, hogy az idei influenzaszezon valószínűleg még a koronavírus nélkül is enyhe lett volna. Az igazolt fertőzések száma január végén tetőzött Európában, majd azt követően meredeken elkezdett csökkenni. Március végére pedig, amikorra néhány hete már kontinensszerte lezárások léptek érvénybe a SARS-CoV-2 miatt, az influenzajárvány teljesen eltűnt. Nem tisztázott ugyanakkor, hogy ebben mekkora szerepe lehetett a fel nem fedezett eseteknek. Elképzelhető ugyanis, hogy a kevésbé súlyos tünetekkel küzdő influenzafertőzöttek többségében elkerülték az egészségügyi ellátórendszert a COVID-19-járvány közepette.

Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) utoljára a március 16. és 22. hétre vonatkozóan tett közzé adatokat az influenzajárvány alakulásáról. A beszámoló szerint akkor már csupán 13 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ami azt jelenti, hogy az esetszám nem érte el a járványküszöböt. Azt azonban az NNK is kiemelte, hogy az adatok vélhetően nem mutatják reálisan az influenza járványügyi helyzetét, mivel március 16-án itthon is központi intézkedéseket vezettek be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.

Forrás: reuters.com

