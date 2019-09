Számít, milyen pózban alszik a terhes nő?

A terhesség első 30 hete alatt több olyan pozíció is van, amiben teljesen biztonságos aludni - közölte dr. Robert Silver, egy új tanulmány vezető szerzője. Olyan nőket azonban nem vizsgáltak, akik már túl voltak a várandósságuk 30. hetén, így a terhesség utolsó heteire vonatkozóan még nem tudnak 100 százalékban érvényes kijelentéseket tenni - tette hozzá.

A 30. hétig biztosan nem kell aggódnunk az alvási póz miatt. Fotó: iStock

Honnan ered a tévhit?

De vajon miért tanácsolják a nőknek, hogy próbáljanak a bal oldalukon aludni, amikor azalváseleve egyre nehezebb és kényelmetlenebb a terhesség előrehaladtával? Dr. Nathan Fox nőgyógyász, a tanulmány társszerzője ezt azzal magyarázza, hogy terhesség vége fel a haladva a nő méhe és a benne lévő magzat a test meglehetősen nagy részét elfoglalja. Ha a vajúdó nő a hátán fekszik, akkor a nyomás miatt lelassulhat a vérkeringés, illetve a baba szívritmusa is. Ennek elkerülése érdekében enyhén oldalra fordítják a nőket.

Korábbi kutatások eredményei azt sugallták, hogy hasonló probléma lehet a halva születések esetén is. A tudósok olyan nőket kérdeztek ki, akiknek a babája halva született. A szakemberek többek között arra is kíváncsiak voltak, hogy a nők milyen pozícióban aludtak a terhességük alatt. A válaszok összesítése alapján pedig kapcsolatot véltek felfedezni bizonyos alvási pozíciók - például a háton alvás - és a halva születések között. Fox professzor azonban úgy véli, hogy az embereknek meglehetősen nehéz visszaemlékezniük arra, mit hogyan csináltak a múltban - különösen akkor, ha egy olyan súlyos tragédiával kell szembenézniük, mint a gyermekük elvesztése.

Nem találtak összefüggést

Az új tanulmány készítésénél más módszert használtak. A szakemberek több mint 8700 nőt kérdeztek alvási szokásaikról a terhességük különböző szakaszaiban. Az alanyok körülbelül egyharmada alvásvizsgálaton is részt vett, ahol az alvási pozíciójukat is feljegyezték. Emellett nemcsak a halva születéseket vették figyelembe az eredmények súlyozásakor, hanem például a magas vérnyomást is, illetve azt, ha a babák túl kicsik voltak életkorukhoz képes. Ezek összességében a vizsgált nők körülbelül 22 százalékára voltak érvényesek. Amikor a kutatók összevetették a komplikációkat és az alvási pozíciókat, nem találtak összefüggést.

Hozzátették, hogy a vizsgálatokat el kellene végezniük a terhesség 30. hete utáni szakaszban is, hogy kiderüljön, hasonlóak-e az eredmények.