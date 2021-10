Koronavírus: erre kér mindenkit a Magyar Orvosi Kamara

Már hivatalosan is létezik a hosszú COVID.

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége arra kéri honfitársait, hogy a koronavírus-járvány agresszív, súlyos szövődményeket okozó változatának gyors terjedése miatt tömegrendezvényeken csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vegyenek részt, és viseljenek maszkot - olvasható a felhívásban.

A Magyar Orvosi Kamara felhívása. Fotó: MOK

Az MTA szerint is fontos a maszk

A maszkhasználat fontosságát hangsúlyozta egyébként a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) is október 11-én közzétett állásfoglalásában. Mint írták, a legfontosabb védelmet az oltás biztosítja, amelynek felvételét továbbra is erőteljesen ösztönözni kell. Ugyanakkor a szakemberek előrejelzései szerint az orrot és szájat eltakaró maszk használatával is több ezer emberi életet lehet megmenteni Magyarországon a negyedik hullám alatt.

Akárcsak a tavalyi évben, idén kora ősszel is felfutásnak indult a koronavírus-járvány egy újabb hulláma Magyarországon, ismét egy viszonylag nyugodtabban telt nyári időszakot követően. Vajon mennyiben játszik közre az időjárás afertőzésterjedésében, illetve mit jelenthet ez az előttünk álló télre nézve? A témáról dr. Jakab Ferenc virológus professzorral beszélgettünk.