Koronavírus: így védekeznek az európai országok

Spanyolország: bezárások, korlátozások

Spanyolország szükségállapot bevezetésével korlátozza lakosai szabad mozgását a következő tizenöt napban, hogy lassítsa a koronavírus-járvány terjedését - ismertette a kormány döntését a Pedro Sánchez miniszterelnök szombat este Madridban. Ebben az időszakban az emberek alapvetően csak az otthonuk és munkahelyük között közlekedhetnek. Ezenkívül egészségügyi intézménybe, élelmiszerboltba, patikába, bankba, biztosítóhoz, trafikba, tisztítóba, benzinkútra mehetnek, illetve előre nem látható sürgős esetben tartózkodhatnak közterületen. Az egész ország területén felfüggesztik az oktatást az óvodától az egyetemig, valamint minden sport- és kulturális rendezvény megtartását is. Zárva kell tartaniuk a vendéglátóhelyeknek, csak a házhozszállítási szolgáltatás működhet.

Kiürültek a spanyol nagyvárosok utcái is. Szürreális a tömeg hiánya a fővárosban. Fotó: Guillermo Santos/Getty Images

A rendelkezés idejére néhány kivétellel a felére csökken az országon belül a vasúti, a közúti, a légi és a vízi tömegközlekedési járatok száma. A drasztikus intézkedéseket azért rendelték el, mert Spanyolországban is felgyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése. Egy nap alatt 1500-zal lett több regisztrált beteg, számuk szombaton meghaladta a 6200-at. A betegségbe 193-an haltak bele, és 517-en gyógyultak meg eddig. A fertőzések felét a madridi autonóm közösségből jelentették.

Olaszország: újabb 175 halott

Az utóbbi huszonnégy órában százhetvenöttel 1441-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma majdnem háromezerrel, 21 157-re nőtt; a hatóságok újabb korlátozó intézkedések meghozatalát jelentették be, leállították az éjszakai vonatjáratokat, miközben újabb "menekülési hullám" indult Lombardiából az ország déli része felé.

Csak az "olasz csizma" sarkában található Pugliába mintegy 1500-an érkeztek szombaton. A tartomány vezetője, Michele Emiliano ismételten arra kérte az északról érkezőket, ne induljanak el, ne vigyék magukkal a járványt. A vasúttársaság leállította a hosszú távú éjszakai járatokat, vagyis azokat a hálókocsis vonatokat, amelyek a szigorú sztrádaellenőrzések miatt eddig az egyetlen közlekedési útvonalnak számítottak észak és dél között. Antonio Tajani a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) politikusa figyelmeztetett, ha a vírus átterjed Dél-Olaszországra, ez borzasztó csapás lesz. Olaszországban eddig 150 ezer személyt ellenőriztek, hétezren kaptak bírságot, mivel indokolatlanul hagyták el lakókörzetüket.

A spanyol lépcső Rómában, jól látható, hogy az olaszok betartják a kijárási tilalmat. Fotó: Antonio Masiello/Getty Images

Franciaország: bezárnak a nyilvános helyek

Edouard Philippe francia miniszterelnök szombat este bejelentette, hogy éjféltől elrendeli "az ország élete szempontjából nem szükséges nyilvános helyek" bezárását, azaz az éttermek, bárok szórakozóhelyek, mozik vasárnaptól újabb utasításig nem nyithatnak ki. Kizárólag az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok, a dohányboltok és a benzinkutak tarthatnak nyitva. Az egészségügyi hatóságok szombat esti összesítése szerint a fertőzöttek száma Franciaországban 4500-ra nőtt, ami 830-cal több a péntek esti adatoknál, 300 súlyos állapotban lévő beteget - kétszer annyit, mint előző nap - ápolnak az intenzív osztályokon, a halottak száma pedig 12-vel 91-re emelkedett.

Luxemburg: bezárnak az iskolák és óvodák

Luxemburg szombaton bejelentette, hogy az országban elhunyt az első koronavírussal diagnosztizált beteg. A fertőzött 94 éves volt. Ez idáig 38-an fertőződtek meg a mintegy 620 ezer lakosú nagyhercegségben. Hétfőtől kezdődően két hétre bezárják az iskolákat és az óvodákat.

Szlovénia: hétfőtől leállítják a tömegközlekedést

Szlovéniában hétfőtől leállítják a tömegközlekedést, valamint bezárják az éttermeket és a bárokat az új koronavírus terjedésének akadályozása érdekében. Erről döntött szombaton az új kormány válságkezelő kabinetje. Janez Jansa miniszterelnök közölte a Twitteren, hogy az országban felfüggesztenek, illetve korlátoznak minden nem szükséges tevékenységet. Minden ezzel kapcsolatos intézkedést azután vezetnek be, hogy az illetékes miniszterek kihirdetik az ezekről szóló rendeleteket.

Ezt megelőzően Szlovénia szerdától megtiltotta a beutazást Olaszországból. A rendelet nem vonatkozik a szlovén állampolgárokra, továbbá csak azok léphetik át az országhatárt, akik igazolják, hogy nem fertőzöttek. Ez az igazolás nem lehet régebbi három napnál, valamint szlovén, olasz vagy angol nyelven kell íródnia. Csütörtöktől az Olaszországból érkező áruforgalmat is korlátozták. Hétfői hatállyal felfüggesztették az oktatást az óvódától a felsőoktatási intézményekig.

Szombaton meghalt az első beteg, akit megfertőzött a koronavírus. A délkelet-szlovéniai Metlika városban működő idősotthon egyik lakója volt. Szlovéniában szombaton délután 14 óráig 181 volt a fertőzöttek száma.

Norvégia, Észtország és Litvánia: lezárják határaikat

Norvégia, Észtország és Litvánia úgy határozott szombaton este, hogy lezárja határait a külföldiek előtt. Lettország nem vezet be teljes határzárat, de felfüggeszti a nemzetközi tömegközlekedést.

Norvégia hétfőtől zárja be kikötőit és repülőtereit, de a norvég állampolgárok hazatérhetnek. A hírügynökségek nem szóltak az ország szárazföldi határairól. A nemzetközi áruforgalom nem lesz korlátozva.

Litvánia hétfőtől, Észtország pedig keddtől nem enged be külföldieket az országba. A litván belépési tilalom nem vonatkozik azokra a külföldiekre, akiknek letelepedési engedélyük van az országban, vagy diplomaták vagy ott állomásozó NATO-katonák. Viszont a litván állampolgárok sem hagyhatják el az országot legalább két hétig. Az áruszállítást nem korlátozzák. Vilnius már pénteken döntött arról, hogy bezárnak minden oktatási intézményt, és betiltanak minden nagyobb nyilvános eseményt. Hétfőtől bezárnak az éttermek, a bárok és a legtöbb üzlet. Nyitva maradnak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak, és továbbra is szabad az ételkiszállítás. A 2,8 millió lakosú Litvániában szombatig nyolc koronavírus-fertőzöttet regisztráltak.

Észtországba keddtől nem léphetnek be külföldiek, csak azok, akiknek hozzátartozójuk van az országban, de nekik is előbb két hétre karanténba kell vonulniuk. Miután a nemzetközi szállítás továbbra is szabad, a szállítást végzők beléphetnek az országba, ha tünetmentesek. Hat észtországi szigetre csak az ott lakók juthatnak el, senki más. Tallinnban már pénteken döntöttek arról, hogy hétfőtől bezárják az iskolákat és egyéb oktatási létesítményeket, amelyek így távoktatásra térnek át, és a nyilvános rendezvényeket is törlik. Május 1-jéig bezárják a múzeumokat és a filmszínházakat, a könyvtárakba csak korlátozottan lehet majd belépni. Az 1,3 millió lakosú Észtországban 115 volt szombaton a regisztrált fertőzöttek száma.

Lettországba személygépkocsival bejuthatnak külföldiek, és a nemzetközi áruszállítás továbbra is lehetséges. Az országban azonnali hatállyal betiltották az 50 fősnél nagyobb rendezvényeket. Az 1,9 millió lakosú Lettországban 26 regisztrált fertőzött volt szombaton.

Szombati pillanatkép egy berlini boltból, ott is gyorsan elkapkodják az árut az emberek. Fotó: Christoph Soeder/Getty Images

Németország: több tartományban bezárnak számos intézményt

Több német tartományban bezárják az uszodákat, mozikat, edzőtermeket, klubokat és bárokat a koronavírus-járvány terjedésének akadályozása érdekében. Erről szombaton döntöttek a tartományi kormányok. Németország továbbra is a legérintettebb európai országok közé tartozik: a fertőzöttek száma szombaton 733-mal 3795-re nőtt. A halálos áldozatok száma nyolc.

Berlinben betiltották az 50 fősnél nagyobb tüntetéseket. Az éttermekben az asztaloknak legalább másfél méteres távolságra kell lenniük egymástól.

A járvány által viszonylag kevéssé érintett Schleswig-Holstein tartomány vezetése messzebb ment a többieknél: arra kérte a lakosokat, hogy halasszák el a magánjellegű eseményeket is, mint például az esküvőket és a temetési szertartásokat. Az észak-rajna-vesztfáliai Kölnben, a járvány németországi gócpontjában vasárnaptól április 10-éig minden tüntetést betiltottak. A turistalátványosságnak számító kölni dómba mostantól csak imádság céljára szabad bemenni. A Saar-vidéken is bezárják a bárokat, a diszkókat és a nyilvánosházakat.

A német tartományokban már korábban meghozták azt a döntést, hogy az óvodától a középiskoláig nagyjából öt hétre bezárnak minden oktatási intézményt.

Csehország: se ki se be nem léphet senki

Újabb szigorú intézkedést vezetett be Csehország: minden kiskereskedelmi egységet és vendéglátóhelyet zárva kell tartani, már szombat reggel sem nyithatnak ki. Ez alól csak a szupermarketek, a benzinkutak, a gyógyszertárak, az elektronikai cikkeket, valamint az állateledelt árusító boltok és az újságárusok a kivételek. Ezek az intézkedések legalább tíz napig érvényesek a kormány döntése szerint. Külföldi állampolgárok vasárnap éjféltől nem léphetnek be Csehországba, a cseh állampolgárok pedig nem utazhatnak külföldre az új típusú koronavírus terjedése miatt. Kivételt ez alól csak azok az idegen állampolgárok képeznek, akiknek tartós lakhelyük van Csehországban, vagy kilencven napnál hosszabb tartózkodásra feljogosító vízummal rendelkeznek. A korlátozások nem érintik a kamionos teherszállítást, a kamionsofőröket, a pilótákat a szolgálatban lévő vasutasokat, valamint az egészségügyi dolgozókat.

Lengyelország: ideiglenesen lezárja a határokat

A Covid-19-fertőzés megelőzése érdekében Lengyelország ideiglenesen visszaállítja a teljes határellenőrzést, nem engednek be külföldieket az országba - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő a koronavírus-helyzet kezelésére létrehozott válságstáb pénteki tanácskozása után. A csütörtökön bejelentett veszélyhelyzet keretében vasárnaptól foganatosítandó intézkedés egyelőre tíz napra szól, de meghosszabbítható újabb húsz napra, majd szükség esetén további egy hónapra. A külföldről hazatérő lengyel állampolgárok, illetve a lengyelországi tartózkodási és munkaengedéllyel rendelkező külföldiek számára lehetővé teszik a határátlépést személygépkocsival, de 14 napos karanténba helyezik őket - mondta Morawiecki. A nemzetközi repülő- és vonatjáratokat vasárnapra virradóan leállítják. A LOT lengyel állami társaság e kapcsán később közölte: vasárnaptól kezdve tíz napra felfüggeszti az összes, Lengyelországról és Magyarországról induló nemzetközi járatát.

Morawiecki közölte továbbá: szombattól - egyelőre két hétig - korlátozzák az üzletközpontok működését, de továbbra is nyitva lesznek az élelmiszerboltok, a patikák és a bankok. Bezárják a vendéglátó- és szórakozóhelyeket. Emellett ötven személyre korlátozzák az egy helyen tartózkodók számát, ami az egyházi rendezvényekre is vonatkozik.

Ukrajna: országos karantén és határzár

Ukrajna lezárja határait minden külföldi előtt március 15. és 29. között, az új típusú koronavírus-járvány terjedése elleni védekezésül, de az összes külföldön tartózkodó ukrán állampolgár visszatérhet ez idő alatt is Ukrajnába. Azokat az ukránokat azonban, akik koronavírus-fertőzésnek kitett országból térnek vissza, megfigyelésre elkülönítik. Ukrajna ezen felül március 17-től két hétre, azaz március végéig teljesen leállítja a légi utasszállítást is. Ezt Dmitro Razumkov házelnök mondta a NewsOne ukrán hírtelevízió péntek esti műsorában.

Ukrajnában eddig három emberről állapították meg, hogy koronavírussal fertőződött meg. Pénteken az egyik fertőzött, egy 71 éves nő, akit előző nap szállítottak kórházba a nyugat-ukrajnai Zsitomir megyében, belehalt a betegségbe. Eddig ő az első halálos áldozata a Covid-19 betegségnek a kelet-európai országban.

Ukrajnában csütörtöktől április 3-ig országos karantén van életben, ami azt jelenti, hogy bezárt valamennyi oktatási intézmény, valamint korlátozták a tömegrendezvényeket. Megtiltottak miden olyan rendezvényt - kulturális és sporteseményeket, koncerteket, színházi előadásokat, filmvetítéseket és mindenféle más programot beleértve -, amelyen kétszáz vagy annál több ember lenne jelen. A fővárosban, Kijevben hatvanfősnél nagyobb rendezvény már nem tartható meg.

Egyesült Királyság: még nincsenek korlátozások

Nagy-Britanniában 24 óra leforgása alatt csaknem a kétszeresére emelkedett az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma, Belgiumba pedig megérkezett az Európának szánt első segélyszállítmány az Alibaba webáruház alapítójától.

A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) szombat délutáni tájékoztatása szerint az elmúlt egy napban tíz beteg halt meg, így a rendszeres napi kimutatások kezdete óta eddig összesen 21 brit halottja van a járványnak. Chris Whitty angliai tiszti főorvos a szombati tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában közölte, hogy az elhunytak mindegyike 60 évesnél idősebb volt, és krónikus betegségekkel küszködött fertőződése előtt, így valamennyien a kiemelt kockázati csoportba tartoztak. A szombati tájékoztatásban szereplő halálesetek Londonban, Birminghamben és Leicesterben történtek. A brit egészségügyi minisztérium szombati összegzése alapján a nagy-britanniai fertőzöttek száma átlépte az ezret. A tárca adatai szerint Nagy-Britanniában szombatig 37 746 szűrést végeztek, és ezek eredményei között 1149 pozitív leletet azonosítottak.

Segélyszállítmány Európának A Flanders Today című angol nyelvű belga hírportál szombaton arról tájékoztatott, hogy megérkezett Kínából Liege nemzetközi repülőterére egy repülőgép, amely rakterében ötszázezer védőmaszk, különböző orvosi felszerelések, köztük a koronavírus-tesztek elvégzéséhez szükséges eszközök vannak. A felszerelések annak a kétmillió maszkot és más egészségügy eszközöket tartalmazó adománynak a részei, amelyet az Alibaba nevű kínai internetes kiskereskedelmi portál alapítója és tulajdonosa, Jack Ma szánt európai országoknak. Az első 500 ezer maszkból álló tételt a járvány által leginkább sújtott Olaszországba szállítják. A következő járatok a következő napokban szintén a belgiumi repülőtérre érkeznek. Jack Ma hasonló adományokat küldött korábban az Egyesült Államoknak, Japánnak, Dél-Koreának és Iránnak.

