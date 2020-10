Koronavírus: magunkat is szűrhetjük ezzel a gyorsteszttel

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. október 7. 10:38 Módosítva: 2020. október 7. 11:12

A koronavírus-tesztelés a jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú, azonban az eredményre - és bizonyos esetekben a mintavételre is - akár napokat is várni kell. Épp ezért hatalmas változást hozhatnak a gyorstesztek, főleg akkor, ha otthoni használatra is alkalmasak.

