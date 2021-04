Koronavírus: a diákok nem támogatják az iskolanyitást

A szakszervezetek szerint is túl korán nyitnák újra az iskolákat. Olvassa el a részleteket!

A diákmozgalom kezdeményezői nem értik, miért kell április 19-én mindenkit kötelezően visszaterelni a tantermekbe, illetve miért nem vezetik be legalább a boltokra vonatkozó négyzetméter-alapú korlátozást az iskolákban is. A tiltakozó diákok szerint továbbá jó lenne, ha a szülők eldönthetnék, hogy visszaküldik-e gyermeküket az oktatási intézményekbe - számolt be róla az eduline.hu.

Nem értik, miért kell április 19-én mindenkit kötelezően visszaterelni a tantermekbe.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Elhamarkodott lépésnek tartják a nyitást

A diákmozgalom szerint - a koronavírus-járvány alakulása miatt - az április 19-ére tervezett iskolanyitás elhamarkodott lépés lenne, a tanároknak pedig meg kellene hagyni a szabad döntés lehetőségét azzal kapcsolatban, hogy a teljes védettségük kialakulásáig milyen formában tanítanának. A tiltakozó diákok szerint a legjobb az lenne, ha egyelőre még online folytatódhatna az oktatás, így ugyanis nem köteleznének senkit a saját és társai egészségének veszélyeztetésére.

Sokan támogatják a kezdeményezést

Az oktatás legfőbb kérdéseivel foglalkozó portál szerint a diákmozgalom kezdeményezésével sokan egyetértenek - nemcsak a diákok, hanem a szülők és a tanárok körében is. A végzős középiskolások szerint például semmi értelme nem lenne két héttel az érettségi előtt visszaülni az iskolapadba, ha ugyanis ez idő alatt megfertőződnek vagy koronavírus-gyanúsnak ítélik őket, akkor a karantén miatt nem mehetnek majd vizsgázni.

