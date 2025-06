Koronavírus: a legújabb variáns ilyen tüneteket okoz

Felbukkant a koronavírus egy új variánsa, amely az újonnan kimutatott fertőzések egyre nagyobb arányáért felelős a világ számos országában. Május végén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felvette az NB.1.8.1 nevű variánst a megfigyelést igénylő vírustípusok listájára, tekintettel annak gyors terjedésére és néhány olyan jellemzőjére, amely megkülönbözteti a SARS-CoV-2 korábbi változataitól.

A nyár beköszöntével nálunk jelenleg alacsony a fertőzésveszély, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb szennyvízvizsgálati adatai is alátámasztanak. Ausztráliában viszont, ahol most kezdődik a tél, egyre több megbetegedést regisztrálnak, és az emelkedő trendet az ottani laborvizsgálatok tanúsága alapján mind inkább az NB.1.8.1 dominálja. A déli féltekén szerzett tapasztalatok pedig számunkra is rendkívül hasznosak lehetnek a légúti megbetegedések következő szezonja során.

Mit lehet tudni a koronavírus új variánsáról?

Mint azt Lara Herrero, az ausztrál Griffith Egyetem virológus-infektológus kutatója írja a The Conversation oldalán, az NB.1.8.1 variánst először 2025 januárjában fedezték fel betegektől vett mintákban, az utóbbi hetekben, hónapokban pedig különösen Ázsiában terjedt el gyorsan. Április végén világszerte a vizsgált esetek több mint egytizedét ez a vírusváltozat okozta, alig egy hónap alatt megnégyszerezve előfordulási arányát. Az NB.1.8.1 a 2021 végén megjelent omikron variáns altípusa, és több korábbi változat kombinációjából – azok genetikai tulajdonságainak keveredéséből – jött létre. Akárcsak elődjei, ez a variáns is több olyan mutációt hordoz, amely a vírus tüskefehérjéjét módosítja: azt a fehérjét, amely révén a kórokozó utat talál magának az emberi sejtekbe.

Korai laboratóriumi modellszámítások szerint mutációi révén az NB.1.8.1 erősebben tudni kötődni sejtjeinkhez, magyarán hatékonyabban tud fertőzést kiváltani a szervezetben. Ugyancsak kezdeti kísérleti eredmények azt sugallják, hogy az új variáns mintegy másfélszer hatékonyabban képes kicselezni az immunrendszert, mint elődje, a 2024. júliusában felfedezett LP.8.1.1 variáns. Egy szó, mint száz, a kórokozó legújabb genetikai változásai nyomán a koronavírus-fertőzöttek nagyobb valószínűséggel fertőznek meg másokat is a környezetükben.

Az NB.1.8.1 ilyen tüneteket okoz

Noha gyorsan terjed, az új koronavírus-variáns a WHO eddigi megfigyelései alapján nem okoz súlyosabb Covid-19-megbetegedést. A fertőzött betegek tünetei javarészt ez esetben is egybevágnak az omikron variáns és altípusai okozta fertőzés esetén általánosan feljegyzett panaszokkal. Ezek közé tartozik: