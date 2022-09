Koronavírus: Rusvai szerint érdemes lehet várni az oltással

A Moderna és a Pfizer is kijött a saját vakcinaverziójával, amely az omikron változat tüskefehérjét kódoló mRNS-ét tartalmazza hatóanyagként – nyilatkozta az InfoRádióban tegnap Rusvai Miklós víruskutató. Előbbi a BA.4-es és a BA.5-ös alváltozat mRNS-ét tartalmazza, míg a Pfizer frissített oltóanyaga az omikron BA.1-es alváltozatának mRNS-ét.

Az új,, emlékeztető vakcinákra már nem kell sokáig várni. Képünk illusztráció. Forrás: Getty Image

A víruskutató azt is elmondta: azok, akik most kérik az oltást, még az eredeti változat ellen jobban védő vakcinát fogják kapni. "Tanácsolom mindenkinek, hogy várjon még egy kicsit, mert én őszintén remélem, hogy az Európai Unió, és ezen belül Magyarország is hozzáfér majd az új típusú oltóanyaghoz néhány héten belül" – fogalmazott Rusvai, aki szerint a következő járványhullámra másfél-két hónapot talán még várni kell.

Ahogy arról korábban írtunk, az új vakcinák alapimmunizálásra nem használhatók, azaz csak azok kaphatnak ezekből, akik már legalább két részoltáson túl vannak.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!