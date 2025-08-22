Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+14° +23°
Hidegfront

Koronavírus: a Nimbusz-variáns okozhatja a következő hullámot – ez a jellegzetes tünete

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának szennyvízből kimutatható koncentrációja a vizsgálatok szerint. Rusvai Miklós virológus elmondta, mire számít a tanévkezdés első heteiben.

Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben az év 33. hetében, vagyis a múlt hét során – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A vírusterhelés egyértelmű növekedése látszott Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, valamint Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen is. 15 ellátási területen stagnálást mutattak a tesztek, míg csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.

koronavírus
A tanévkezdéssel megjöhet az újabb fertőzési hullám. Fotó: Getty Images

Salgótarjánban terjed most a legjobban a vírus

A vírus örökítőanyagának koncentrációja jelenleg Salgótarjánban a legmagasabb. Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Békéscsabán, Budapesten, valamint az agglomerációban mérsékelt, máshol pedig alacsony koncentrációról számoltak be. Az eredmények alapján az NNGYK szerint a következő hetekben a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedésére lehet számítani.

Ez az új variáns jellegzetes tünete

„Úgy gondolom, hogy az iskolakezdés után fog megnövekedni a fertőzések száma. Minden szülő tudja, hogy általában a tanév kezdetét követő két-három hétben megnő a beteg gyerekek száma, mivel az újra találkozó és sokfelől összeverődő gyerekek hozzák a maguk vírusait” – nyilatkozta az InfoRádiónak Rusvai Miklós virológus, egyetemi tanár. A szakértő szerint azonban a jelenleg terjedő Nimbusz-variáns csak kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól, és tüskefehérje – amelyhez az ellenanyagok is kötődnek – szinte egyáltalán nem változott. Aki tehát már megfertőződött a korábbi típussal, vagy beoltatta magát, az többé-kevésbé védett lehet az újabb hullámban is.

Ez is érdekelhet

Az új változatot angolul razorblade-nek, vagyis borotvapengének nevezik, egyik jellegzetes tünete ugyanis az éles torokfájdalom. Ez a tünet viszont csak az esetek 10-15 százalékában alakul ki. „Emlékszünk a korai variánsoknál az íz- és szaglásvesztés volt jellemző, de az sem minden betegnél jelentkezett. Ez az úgynevezett borotvapenge torok a nyelésnél jelentkezik, ám csak az esetek egy kisebb részében” – magyarázta a virológus, aki a védőoltást csak a kockázati csoportba tartozóknak ajánlja. Ide azokat sorolják, akik valamilyen alapbetegséggel, súlyos légzőszervi vagy immunrendszerműködési problémával küzdenek.

Kvíz: felismered egy kis képrészletből a testrészeket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

torokfájás fájdalmas nyelés koronavírus éles fájdalom koronavírus-fertőzés tünetei új variáns koronavírus új variáns

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +23 °C
Minimum: +14 °C

Nyugat, északnyugat felől egyre többfelé szakadozik, csökken a felhőzet, de az északkeleti és keleti országrészben nagyrészt felhős marad az ég. Arrafelé esőre, záporra, helyenként zivatarra kell számítani, de délutántól, késő délutántól már ott is elkezd csökkenni a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati, északi szelet több helyen erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északkeleti tartósabban felhős, csapadékos tájakon, míg melegebb helyenként a Dél-Dunántúlon és a Viharsarokban lehet. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A fölöttünk lévő ciklon még szombatig a közelünkben tartózkodik, így addig hidegfronti hatásra számíthatunk.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra