Koronavírus: a Nimbusz-variáns okozhatja a következő hullámot – ez a jellegzetes tünete

Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben az év 33. hetében, vagyis a múlt hét során – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A vírusterhelés egyértelmű növekedése látszott Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, valamint Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen is. 15 ellátási területen stagnálást mutattak a tesztek, míg csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.

A tanévkezdéssel megjöhet az újabb fertőzési hullám. Fotó: Getty Images

Salgótarjánban terjed most a legjobban a vírus

A vírus örökítőanyagának koncentrációja jelenleg Salgótarjánban a legmagasabb. Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Békéscsabán, Budapesten, valamint az agglomerációban mérsékelt, máshol pedig alacsony koncentrációról számoltak be. Az eredmények alapján az NNGYK szerint a következő hetekben a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedésére lehet számítani.

Ez az új variáns jellegzetes tünete

„Úgy gondolom, hogy az iskolakezdés után fog megnövekedni a fertőzések száma. Minden szülő tudja, hogy általában a tanév kezdetét követő két-három hétben megnő a beteg gyerekek száma, mivel az újra találkozó és sokfelől összeverődő gyerekek hozzák a maguk vírusait” – nyilatkozta az InfoRádiónak Rusvai Miklós virológus, egyetemi tanár. A szakértő szerint azonban a jelenleg terjedő Nimbusz-variáns csak kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól, és tüskefehérje – amelyhez az ellenanyagok is kötődnek – szinte egyáltalán nem változott. Aki tehát már megfertőződött a korábbi típussal, vagy beoltatta magát, az többé-kevésbé védett lehet az újabb hullámban is.

Az új változatot angolul razorblade-nek, vagyis borotvapengének nevezik, egyik jellegzetes tünete ugyanis az éles torokfájdalom. Ez a tünet viszont csak az esetek 10-15 százalékában alakul ki. „Emlékszünk a korai variánsoknál az íz- és szaglásvesztés volt jellemző, de az sem minden betegnél jelentkezett. Ez az úgynevezett borotvapenge torok a nyelésnél jelentkezik, ám csak az esetek egy kisebb részében” – magyarázta a virológus, aki a védőoltást csak a kockázati csoportba tartozóknak ajánlja. Ide azokat sorolják, akik valamilyen alapbetegséggel, súlyos légzőszervi vagy immunrendszerműködési problémával küzdenek.