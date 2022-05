Koronavírus: mikor lehet szükség a negyedik oltásra?

Világszerte már több országban – Magyarországon is – engedélyezték a koronavírus elleni második emlékeztető oltás felvételét. Ezt elsősorban azoknak ajánlják, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan ki vannak téve a fertőzésveszélynek, és akiknél az esetleges szövődmények kialakulása súlyos következményekkel járhat.

Tudományos berkekben régóta vita tárgya, hogy jelenleg szükség van-e a második emlékeztető oltásra. Fotó: Getty Images

Kell-e mindenkinek negyedik dózis?

Egészségügyi szakemberek körében még nem született egységes döntés arról, hogy a lakosság egésze számára előnyös lehet-e a negyedik adag koronavírus elleni vakcina beadása – írja témával foglalkozó cikkében a CNBC. Az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) például eddig csak az 50 év felettiek, valamint az immunhiányos betegek számára engedélyezte a negyedik oltást. (Magyarországon háziorvosi javaslatra bárki kérheti, akinél legalább négy hónap eltelt az első emlékeztető oltás óta).

Egyelőre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem tartja indokoltnak a negyedik adag széleskörű beadását, nem is tett közzé hivatalos ajánlást erről. „Jelenleg nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy mindenki számára előnyös lenne, ahogy arról sem, mennyire hatékony védelmet alakíthat ki a negyedik dózis” – vázolta a WHO álláspontját Soumya Swaminathan, a szervezet vezető kutatója. Mint mondta, az eddigi vizsgálati eredményeknek köszönhetően annyit biztosan tudnak, hogy az újabb emlékeztető oltás hatására átmenetileg megnő a szervezetben a koronavírus ellen termelődő antitestek száma. „De azt is látjuk, hogy ezek elég gyorsan halványulnak”.

Egyébként amióta izraeli kutatók egy tanulmányban közzétették, hogy a negyedik adag koronavírus elleni vakcina hatékony védelmet nyújthat a súlyos lefolyású megbetegedés ellen, számos ország, köztük Dánia és Szingapúr is elérhetővé tették azt a magas kockázatú csoportok számára.

Mi a helyzet az éves emlékeztető oltással?

„Lehetséges, hogy a veszélyeztetett csoportokba tartozóknak szükségük lesz az évenkénti emlékeztető oltásokra, de egyelőre nem egyértelmű, hogy az egészséges felnőttnek esetében hogy alakul a helyzet” – tette hozzá Swaminathan, aki szerint az is sokat nyomhat a latban, hogy a jelenleg használt vakcinák hatékonyak lesznek-e a jövőbeli koronavírus-variánsok ellen.

A WHO egyébként kedden jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozható halálesetek száma 2020 márciusa óta a legalacsonyabb szintre csökkent.