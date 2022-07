Koronavírus: a tavalyi áldozatok negyede kapott oltást

A tavaly COVID-19-ben elhunytak 27 százaléka kapott oltást Magyarországon – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adataiból, amelyet az Átlátszó igényelt meg. Az oltatlan áldozatok aránya országszerte jelentősen nagyobb volt az oltottakénál, bizonyos eltérések azonban kiolvashatóak az adatokból.

Nem tudni, mikor kaptak oltást az elhunytak

Az NNK adatai szerint a tavalyi év során 28 153 ember életét követelte a járvány Magyarországon. Az oltási arányt is ki tudták számítani: az áldozatok közül 3027 volt egyszer, 3783 kétszer, 698 pedig háromszor is oltva, vagyis a 2021-ben koronavírusban elhunytak egynegyede legalább egyszer be volt oltva a fertőzés ellen.

Az oltatlan áldozatok aránya országszerte magasabb az oltottakénál. Fotó: Getty Images

Az Átlátszó cikke ugyanakkor felhívta a figyelmet: az információ önmagában fenntartásokkal kezelendő ugyanis két nagyon fontos tényezőt – és azok összefüggését – az adatbázis alapján nem lehet kimutatni: nem tudni, hogy mikor kapták meg az elhunytak az oltásokat, és azt sem, hogy mikor veszítették pontosan az életüket. Ennek a két dátumnak a különbsége ugyanis kimutathatóvá tenné az oltás hatékonyságát, a fertőzés elleni védelem időtartamát.

Legnagyobb arányban mindenhol az oltatlanok életét követelte a járvány, településekre bontva azonban megfigyelhető némi eltérés. Megyeszékhelyek tekintetében Zalaegerszegen, ahol 2021-ben 177 koronavírus-fertőzéshez köthető haláleset volt, az elhunytak 58,76 százaléka volt oltatlan, ami a legalacsonyabb arány a 19 megyeszékhely közül. A fővárosban 4609 áldozatból 3233-an voltak oltatlanok (70,15 százalék), Tatabányán pedig 177 főből 147 nem kapott oltást (83,05 százalék). A többi megyeszékhelyen az elhunytak száma 100 és 500 közötti volt.