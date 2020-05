Kórházparancsnoki rendszer jön az idősotthonokban is

Magyarországon 18 olyan idősotthon van, ahol 200 főnél több gondozottat látnak el. Az országos kórházparancsnok elmondása szerint az úgynevezett intézménypanacsnokok nem veszik át az otthon vezetését, azonban a koronavírussal kapcsolatos biztonsági és higiéniás szabályok, illetve az egészségügyi készletek tekintetében javaslatokat tesznek majd.

Fegyelmezettségre van szükség

Koronavírus: ezek változnak hétfőtől - kattintson a részletekért!

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, egy nap alatt újabb 48 koronavírus-fertőzöttet és 12 áldozatot regisztráltak Magyarországon. Csütörtök reggelig tehát 2775 megbetegedésről és 312 áldozatról számoltak be a hatóságok. Jelenleg 998 koronavírusos beteg fekszik kórházban, közülük 54-en művi lélegeztetésre szorulnak.

Járványügyi ellenőrzés a balatonföldvári Iris Ápolási Otthonban.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A számok alakulásávan kapcsolatban Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, a koronavírus-fertőzöttek és az áldozatok több mint 60 százalékát a fővárosban, illetve Pest megyében regisztrálták, ezért itt továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a megelőzésre és afertőzéstovábbi terjedésének lassítására. Hangsúlyozta, hogy a járványnak még nincs vége, ezért az ország teljes lakosságától fegyelmezett viselkedést kért. Megemlítette azt is, hogy a járványhelyzetben különösen fontos, hogy megfelelő mennyiségű szakember álljon rendelkezésre, ezért folyamatosan zajlik az egészségügyi dolgozók oktatása, képzése.

Jöhetnek még szigorítások hétvégére

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a mostani hosszú hétvégén is csak nyomós indokkal hagyhatjuk el az otthonunkat, a polgármesterek pedig saját hatáskörükben további, a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló szigorításokat jelenthetnek be. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

Egy kutatás szerint több nő dolgozik a koronavírus-járvány frontvonalában, mint férfi - a részleteket társportálunk, az nlc.hu cikkében olvashatja el!