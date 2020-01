Kína segítséget kér

Ahogy már korábban is megírtuk, a napokban mérsékeltről magas szintűre módosította a tüdőgyulladással járó új koronavírus nemzetközi veszélyességét az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A jelenlegi vélemény szerint tehát a veszély nagyon magas Kínában, magas regionális szinten és magas nemzetközi szinten is. "Kínában szükséghelyzet van, de ez még nem jelent világméretű egészségügyi válsághelyzetet" - közölte a szervezet sürgősségi bizottságának ülése után Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója.

A metróállomásokat fertőtlenítik a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében Szöulban.

Fotó: MTI/AP/Ahn Jung Dzsun

Mint kiderült, azóta az igazgató két napot töltött Pekingben, és tárgyalt a helyzetről a kínai vezetőkkel - köztük Hszi Csin-ping elnökkel, az egészségügyi miniszterrel és a külügyminiszterrel. Mind egyetértenek abban, hogy nagyon fontos lenne jobban megérteni, miként terjed a vírus emberről emberre, mert ettől függ, hogy milyen tanácsokat adjanak a világ országainak. Ennek érdekében a WHO vezetője nagyon rövid időn belül összehívhatja a WHO rendkívüli bizottságát.

Nem ajánlják a Kínába utazást

Kiderült, mi áll a rejtélyes megbetegedések mögött - kattintson!

A vírus rohamos terjedését látva már több országban életbe léptek bizonyos biztonsági intézkedések. Például több repülőtéren ellenőrzik a Kínából érkező utasokat, egyes helyeken pedig határzárról döntöttek. A londoni külügy már módoította is a hivatalos utazási tanácsadását: arra kéri a briteket, hogy egyáltalán ne keressék fel a megbetegedések gócpontjának tekintett közép-kínai Hupej tartományt, illetve lehetőleg Kína többi országrészébe se utazzanak, ha nem feltétlenül szükséges. A már ott tartózkodó briteknek pedig azt javasolják, hogy mielőbb távozzanak onnan, ha erre van módjuk.

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az új koronavírus már Európában is megjelent, magyar fertőzött azonban egyelőre nincsen - sem a Magyarországon, sem a külföldön élők között. De még olyan külföldiről sem tudnak, aki úgy tartózkodna Magyarországon, hogy korábban megbetegedett volna. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a magyar egészségügyi rendszer felkészült, rendelkezésre állnak a vírust kimutatni képes tesztek. Amennyiben a vírus megjelenne Magyarországon, Budapesten és vidéken is megvannak azok az egészségügyi protokollok, amelyek szerint el kell járni. Müller Cecília egyúttal hangsúlyozta, hogy itt kicsi az esélye a járványnak. A Debreceni Egyetem (DE) vezetése ennek ellenére azt kérte a koronavírussal fertőzött országokból származó több mint ötszáz hallgatójáttól, hogy ne utazzanak haza az érintett térségekbe.