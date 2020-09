Kásler: komolyan kell venni az iskolákban a védekezést

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) nyolc oldalon összegezte köznevelési intézmények részére a koronavírus-járvány kialakulásának megelőzésére és az esetenként mégis kialakuló fertőzések megállítására vonatkozó javaslatokat. Azokból minden iskola ki tudja választani az adott intézményhez "passzoló" eljárásrendet - közölte Kásler Miklós közölte. Az egyik legfontosabb pont a vírus levegőn és felületeken keresztüli terjedésének megakadályozása, amelyhez minden szakmai és anyagi támogatást megkapnak az iskolák - tette hozzá.

Erre kell odafigyelni

A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy kerülni kell a diákok nagy létszámú csoportosulását, meg kell tartani a másfél-kétméteres távolságot, szájmaszkot kell viselni és nagyon gyakran kezet kell mosni. Valószínűnek tartja, hogy néhány iskolában felbukkan majd a koronavírus 1-1 osztályban, arra azonban kevés esélyt lát, hogy egy intézmény minden osztályában egyszerre robbanjon ki a járvány. Közlése szerint ha a több mint háromezer magyar köznevelési intézmény közül néhányban megjelenik a fertőzés, akkor egy-egy osztály, kiterjedtebb esetszámok esetén pedig több osztály vagy az egész iskola átáll digitális oktatásra.

Marad a telefonos gyógyszerfelírás

A miniszter korábban arról is beszélt, hogy a gyógyszerfelírás továbbra is elintézhető lesz telefonon. Közlése szerint a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával a tervek szerint ez a rendkívüli intézkedés megszűnt volna szeptembertől. A koronavírus-járvány azonban felülírta az előzetes számításokat, így a lehetőség megtartása mellett döntöttek. Hozzátette, a járványveszély nem múlt el, az új típusú koronavírus itt van közöttünk, így továbbra is indokolt a fegyelmezettség és az ajánlások betartása.

