Jó hír a Moderna továbbfejlesztett vakcinájáról

A Moderna gyógyszeripari vállalat kutatói már egy ideje dolgoznak koronavírus elleni mRNS-alapú vakcinájuk "frissítésén". A jelenleginél hatékonyabb oltóanyag megalkotása érdekében a már meglévő vakcinát kombinálták egy olyan oltóanyaggal, amelyet a koronavírus béta variánsa ellen fejlesztettek ki. Ez az előzetes klinikai vizsgálati eredmények alapján a delta és omikron variáns ellen is erősebb és hosszabb ideig tartó védelmet alakított ki, mint az eredeti vakcina - írja a New York Times.

A vizsgálatban résztvevő önkéntesek közül azok szervezete, akiknek a továbbfejlesztett vakcinából adtak emlékeztető dózist, több mint kétszer annyi antitestet termelt az omikron variáns ellen, mint azoké, akik a jelenleg is használt Moderna-vakcinából kaptak. A hozzáadott védelem hat hónapig maradt fenn az omikron variáns ellen, a delta változattal szemben viszont ugyanannyira bizonyult hatékonynak, mint a már meglévő oltóanyag - közölte a vállalat, ami már az új vakcina egy másik változatát is teszteli. Ettől a kutatók még jobb eredményt várnak, de a klinikai vizsgálatok előzetes eredményei csak május végén vagy június elején érkezhetnek.

A Moderna más gyógyszeripari vállalatokhoz hasonlóan versenyt fut az idővel - valójában az egyes koronavírus-variánsokkal -, hogy a használatban lévő vakcinákat időben áttervezzék, és az új emlékeztető oltások gyártása még a nyár folyamán elkezdődhessen.

Továbbra is jól teljesítenek az mRNS-alapú vakcinák

Amint arról a New York Times is beszámolt, a Moderna és a Pfizer-BioNTech oltóanyaga a legtöbb ember számára továbbra is hatékony védelmet nyújt a COVID-19 okozta súlyos megbetegedés és a kórházi kezelést igénylő állapot kialakulása ellen. A fertőzéssel szembeni hatékonyságuk viszont gyorsan csökken.