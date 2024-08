Így szerezheted be a szamárköhögés elleni vakcinát

A szamárköhögés elleni oltóanyagot a háziorvos, a várandósoknak pedig a nőgyógyász írja fel receptre, ezt követően tudjuk kiváltani a gyógyszertárban. A patikákban azonban jellemzően nincs raktáron az oltóanyag, ám ha megrendelik, akkor akár már aznap vagy másnap meg is érkezik a nagykereskedőtől – ismertette el az InfoRádióban Dánielisz Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll főosztályának vezetője.

Mivel Magyarországon is járványszerűen terjed a szamárköhögés, igencsak megnőtt az igény a védőoltásra. Fotó: Getty Images

„A kicsik védelme a legfontosabb”

Az év 33. hetében 89 új szamárköhögés-gyanús esetet jegyeztek fel Magyarországon. Bár a laborvizsgálatok számos esetnél még folyamatban vannak, az már így is kijelenthető a szakértő szerint, hogy hétről hétre növekszik a hazai bejelentések száma.

A szamárköhögés főként az egy éven aluli babákat érinti. A legnagyobb veszélyben azonban a két hónapnál fiatalabb, még oltatlan újszülöttek vannak kitéve – náluk nagyon súlyos lefolyású lehet a megbetegedés, akár életveszélybe is kerülhetnek a kicsik. Az idősebb és oltott betegek általában már jóval enyhébb megbetegedéssel küzdenek, és az elhúzódó köhögésen kívül nem jellemző, hogy bármi komolyabb baj kialakul náluk.

Éppen emiatt a legfontosabb a kicsik védelme, amit a várandósok oltásával lehet biztosítani” – fogalmazott.

A szakértő arra is kitért, hogy a várandós nők harmadik trimeszterben történő beoltása mellett az is nagyon fontos, hogy a többi családtag is igényeljen ismétlő oltást, mielőtt látogatná vagy gondozná az oltatlan babát.