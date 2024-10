Idegrendszeri károsodást is okozhat a Covid

Akár több évig is az agyban maradhat és ott gyulladásokat okozhat a Covid-19-et kiváltó SARS CoV-2 vírus – derül ki az MTA közleményéből. A kórokozó így tartós idegrendszeri problémákkal is fenyegethet, sőt elképzelhető, hogy akár a neurodegeneratív betegségek felgyorsulásához is hozzájárulhat.

Az emberek immunrendszere ma már sokkal hatékonyabban veszi fel a harcot a koronavírussal, ám elhúzódó hatásai, az úgynevezett long-Covid-szindróma még mindig jellemző. Ezt tanulmányozta Dénes Ádám, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Neuroimmunológia Kutatócsoportjának vezetője.

A Covid komoly hosszútávú szövődményeket is okozhat. Fotó: Getty Images

A vegetatív idegrendszert is károsíthatja

A neuroimmunológus és kollegái arra jutottak, hogy a Covid-19 komoly gyulladást indít el az agy számos pontján, amelynek köze van a hosszú coviddal járó idegrendszeri tünetekhez. Ennek következtében az agy fő immunsejtjei, az agy normális működéséhez rendkívül fontos mikrogliasejtek állapota és működése is megváltozik. A Covid kiváltotta gyulladások a vegetatív idegrendszert is érintik, amely a többek között az ember aktivitását, a vérnyomásváltozásait, a keringését, a szívritmusát és a légzését tartja kézben. Éppen ezért a betegek más szervekben jelentkező tüneteket is tapasztalhatnak, például bőr- és ízületi tüneteket, szívritmuszavart, vérnyomásváltozást, ám ezeknek is idegrendszeri az eredetük.

Az már a járvány első hullámának csúcsán kiderült, hogy a COVID-19 betegség nagyfokú gyulladást okoz a szervezet számos pontján. A pandémia 2019 végi kitörése óta eltelt évek alatt azt is megtanulták a kutatók, hogy a betegek nagy százaléka komplex idegrendszeri tüneteket, ezen belül agyi keringési változásokat is mutat, amelyek gyakran hónapokig fennmaradnak a gyógyulást követően is. A megfigyelések szerint a kialakuló gyulladás fontos közreműködője volt a világjárvány kezdeti szakaszában tömegeket érintő hosszú kórházi kezelés és nagyszámú elhalálozás mellett a betegségből felgyógyultak hosszú távon fennmaradó, az életminőséget nagymértékben meghatározó maradványtüneteinek kialakulásában is

– emelik ki a kutatók.