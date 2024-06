Húsevő baktérium végezhetett az Operettszínház művészével

Általában sok napsütésre van kilátás. Ugyanakkor délnyugaton több lehet a felhő, majd délután, estefelé északabbra is képződhetnek gomolyfelhők. Reggel, délelőtt délnyugaton, majd átmeneti szünetet követően a déli országrészben, estefelé pedig már egyre északabbra is kialakulhat zápor, zivatar, miközben nő a számosságuk. Néhol felhőszakadás is előfordulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Ma átmenetileg frontmentes idő várható, holnap ugyanakkor érkezik az újabb front az előrejelzés szerint.