Hogyan lehet felkészülni egy ismeretlen kórokozó által okozott új világjárványra?

Általában erősen felhős vagy borult, helyenként párás időre számíthatunk, de a Dunántúlon átmenetileg lehetnek kevésbé felhős periódusok is. Az éjszaka kialakuló csapadékzóna napközben lassan kelet felé tevődik, a havazást, illetve ónos esőt pedig egyre több helyen váltja eső - de az Északi-középhegység északi oldalán helyenként még a nap második felében is a hó lehet a jellemző csapadékforma. Eközben délutántól - nagyobb eséllyel a déli országrészben - záporeső, eső várható. Főként a nyugati és a déli tájakon élénkül meg a déli, délkeleti, majd az északiasra forduló szél, amit főként a Nyugat-Dunántúlon olykor erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a délnyugati, nyugati országrészben már általában 6 és 14 fok között várható, de északkeleten, keleten továbbra is hűvösebb lesz, az Északi-középhegység térségében 0 fok körül maradhat a hőmérséklet. Ma kettős fronthatás várható.