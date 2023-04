Génjelző rendszert vetnek be a világjárványok ellen

A világjárványok korai előrejelző rendszereként az új betegségek esetében is működhet majd a cambridgeshire-i Wellcome Sanger Intézet kutatócsoportjának új projektje. Céljuk, hogy az új technológia olcsó, könnyen használható és világszinten elérhető legyen, így pedig a fertőzések széles körének globális megfigyelését biztosítsa. A célpontok között szerepelnek az influenzavírusok, az RSV, a koronavírusok és eddig ismeretlen kórokozók is –ismerteti a brit kutatást a The Guardian.

Az új fertőző betegségek korai felismerése a cél. Fotó: Getty Images

A Respiratory Virus and Microbiome Initiative (légúti vírus- és mikrobiom-kezdeményezés) elnevezésű projekt végső célja egy olyan rendszer létrehozása, amely DNS-szekvenálási technológiát alkalmazna a betegektől vett egyetlen mintában az összes vírus-, baktérium- és gombafaj azonosítására. A rendszer a tervek szerint képes lesz jelezni a veszélyes új változatokat és korai jelzőrendszerként is használható jövőbeli betegségekkel és járványokkal szemben.

Nagy-Britannia már a Covid genetikai változásainak megfigyelésében is vezető szerepet játszott, és a vírushoz tartozó összes genom húsz százalékát azonosította – fejtette ki Ewan Harrison, a Sanger Institute kutatója, aki azt is elmondta, hogy az ennek nyomán összegyűjtött tudás- és adatmennyiség rendkívüli segítséget nyújtott a vírus változásainak megfigyelésében. Később pedig ez adta az ötletet, hogy a további légúti fertőzések alakulását is megfigyeljék, hiszen a következő járványokat is legnagyobb valószínűséggel ezen kórokozók indíthatják el. A koronavírusok jól illusztrálják a jövőbeni veszélyeit, hiszen az elmúlt húsz évben három új változat is megjelent: a SARS a Távol-, a MERS a Közel-Keleten, a Covid pedig Kínában.

