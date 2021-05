Fotók: Pest megyébe is megérkeztek az oltóbuszok

Pest megyébe is megérkeztek az oltóbuszok, hogy segítsék a vidéki lakosság koronavírus elleni immunizálását. A járműveken a háziorvosok által odarendelt regisztráltakat oltják be, jelenleg már az egyadagos Janssen-vakcinával. A buszokon zajló munkába az alábbi fotó-összefoglaló segítségével leshetünk be. Mohai Balázs képei következnek.

A tahitótfalui Népház udvarára is érkezett egy oltóbusz csütörtökön.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

A Janssen-vakcinákat Kresznerits Mónika főtörzsőrmester, egészségügyi szakasszisztens készítette elő. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Így néznek ki az amerikai oltóanyagot tartalmazó ampullák és fecskendők.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Móga Natália hadnagy, az oltóállomás parancsnoka is részt vett a járműhöz érkezők vakcinázásában. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az oltási folyamatot Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője ellenőrizte.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az oltóbuszok óriási előnye, hogy olyan helyekre is eljutnak, ahonnan nehezebb elérni az oltópontokat, a járművek ugyanis "szinte a kerítésig viszik a segítséget" - fogalmazott Tarnai Richárd kormánymegbízott. A napokban egyébként Baranya megyében, Mágocson is állomásozott egy oltóbusz. Horváth Zoltán megyei kormánymegbízott is azt emelte ki, hogy a mobil oltóállomások jelentős segítséget jelentenek az aprófalvas térségekben, ott ugyanis bizonyos tájegységeken fél vagy akár egy órába is telhet az embereknek, hogy eljussanak egy egészségügyi intézménybe.

