Koronavírus: jövő héttől Janssen-vakcinát is adnak a háziorvosok

Az itthon regisztrált koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora továbbra is 44 év. A nemek szerinti megoszlás is változtalan, tehát még mindig a nők vannak többségben (54 százalékos aránnyal) - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője.

Takács Boglárka Zsófia ápolónő beadja a második dózist egy pedagógusnak.

Fotó: MTI/Vajda János

30 százalékos csökkenés országszerte

Az elmúlt héten egyébként Pest megyében és Budapesten regisztrálták a legtöbb új típusú koronavírusos esetet, országosan azonban 30 százalékos csökkenést mértek. A legnagyobb javulást Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Heves megyében látták, ezeken a helyeken ugyanis 39-44 százalékos mérséklődés volt az új betegek számát tekintve - mondta a szakember. Hozzátette, a kedvező tendencia fenntartása érdekében továbbra is nagyon fontos a járványügyi szabályok betartása

Részletek az oltásokról

Az osztályvezető arra is kitért, hogy a mai napon 64800 adag COVID-19 elleni vakcina érkezik az országba a Modernától. A szállítmány egy részét a szociális intézmények még nem beoltott lakóinak és dolgozóinak szánják, a többi oltóanyagot pedig a háziorvosok regisztrált páciensei részére, valamint második körös oltásokra tartják fenn. A mai napon már a Janssen vakcináját is elkezdték alkalmazni, eleinte csak az oltóbuszokon. Jövő héttől viszont már a háziorvosok is olthatnak vele - mondta Galgóczi Ágnes.

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy az elmúlt napon 482 személy ellen kellett intézkednie a rendőrségnek a járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője beszélt.

