Fotók: ilyen a helyzet egy COVID-osztályon

Szerző: HáziPatika 2021. április 12. 10:42

A koronavírus-járvány harmadik hulláma Magyarországon is nagy erővel robbant be, jelentősen megnövelve az egészségügyre nehezedő terhelést. Még elképzelni is nehéz, milyen lehet ennyi fertőzöttet ellátni - beszéljenek inkább a képek.

h i r d e t é s