"Férfiaknál is okozhat rákot a HPV"

"A HPV-fertőzés átvitelében a férfiaknak jelentős a szerepük" - mutatott rá dr. Schaff Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem II. sz. Pathologiai Intézet patológusa, az MTA rendes tagja az akadémia honlapjának nyilatkozva. Kifejtette, a humán papillomavírus (HPV) okoztaméhnyakrákelőfordulását jelentősen csökkentette a citológiai vizsgálattal történő méhnyakrákszűrés, ugyanakkor igazi áttörés a HPV-oltás népességi szintű alkalmazásától várható. Fontos továbbá, hogy ma már ismert, hogy a vírus a méhnyakrákon túl számos egyéb rosszindulatú elváltozást is okozhat, így fej-nyaki és a végbélnyílás körüli rákokat egyaránt.

A méhnyakrák eliminálását is elősegíteni a hetedikes fiúk HPV elleni oltása. Fotó: Getty Images

Éppen ezért szakmailag indokolt, hogy a 11-14 éves lányok mellett a hasonló korú fiúkat is beoltsák HPV ellen. Jelenleg 107 ország nemzeti immunizációs programjának része a HPV elleni vakcina, ezek közül 39 országban pedig már a fiúkra is kiterjesztették a programot. Magyarországon 2014-ben került be az oltás az immunizációs programba. Ennek keretében a hetedik osztályos lányok térítésmentesen kaphatják meg a vakcinát, az utóbbi két évben már annak 9 komponensű típusát, amely a HPV hét gyakori, daganatos megbetegedést okozó és két nemi szervi szemölcsöket okozó törzsével szemben nyújt védelmet. Áprilisban megjelent a fiúk oltását lehetővé tevő kormányhatározat, így dr. Schaff Zsuzsa szerint szeptembertől akár megkezdődhetne az ő oltásuk is.

90 százalékos átoltottság a cél

"A fiúk oltásának célja - amellett, hogy a társukat is védik a HPV-fertőzéssel szemben -, hogy saját megbetegedésüket is elkerüljék. Hangsúlyozni kell, hogy a HPV a szájüreg-garat-gége, a gáttájék és a férfi nemi szervek rosszindulatú daganatainak kiváltásában is közrejátszik, melyek közül az első ráktípus a férfiakat nagyobb gyakorisággal érinti, mint a nőket" - hívta fel a figyelmet a szakember. Hozzátette, mind az Egészségügyi Világszervezet (WHO), mind az Európai Rák Szervezet (ECCO) azt a célt tűzte ki a tavalyi évben, hogy néhány évtizeden belül felszámolják a méhnyakrákot és a HPV okozta többi daganatot. Ahhoz azonban, hogy ez elérhető legyen, három kritériumnak is teljesülnie kell:

2030-ig minden európai ország nemzeti immunizációs programjába be kellene emelni mindkét nem oltását;

mindkét nem esetében el kellene érni legalább a 90 százalékos átoltottságot;

valamint a nők legalább 70 százalékának rendszeresen, legalább 5 évente HPV-szűrésen kellene részt vennie.

Magyarországon a hetedik osztályos lányok átoltottsága 2014 óta 80 százalék fölé emelkedett. Ugyanakkor hosszú évtizedekre lenne szükség a méhnyakrák hazai felszámolásához, ha csak a lányok kapják meg a vakcinát. A fiúk bevonásával a méhnyakrák, a hüvely és a szeméremtest rákos megbetegedéseinek előfordulása további 40 százalékkal lenne csökkenthető.