Ezek az országok megúszhatják a koronavírust?

A híreket olvasva nap mint nap szembesülünk azzal, hogy bár a lakosság oltása egyre több helyen megkezdődött, az új koronavírus-fertőzöttek és -áldozatok száma még mindig elég magas a világ minden táján. Szinte elképzelhetetlen számunkra, hogy bolygónkon lehetnek olyan területek, ahol a betegséget a világjárvány kezdete óta még egyetlen embernél sem mutatták ki. Pedig vannak: a New York Post a Daily Starra hivatkozva felsorolta azt a 11 országot, ahol egészen mostanáig nem jelentettek fertőzötteket, áldozatokat.

11 országból még mindig nem jelentettek koronavírus-fertőzötteket. Fotó: Getty Images

Hogy lehetséges ez?

Az országok döntő többsége csendes-óceáni sziget, amit nem könnyű megközelíteni. Másrészt pedig a helyi hatóságok is időben tettek arról, hogy ne is akarjon senki ott nyaralni. A 600 szigetből álló, körülbelül 112 ezer lakosú Mikronéziában az elmúlt hónapokban nem engedték be a külföldieket, vagy engedélyhez, illetve szigorú feltételekhez kötötték a belépést bármelyik szigetre.

Palau, Tonga és Tuvalu is azonnal lezárta a határokat a turisták előtt a koronavírus-járvány hírére, és nagyon szigorúan vették, hogy az országba érkezők, illetve hazatérők közül mindenki tartsa be a kéthetes karantént. A Cook-szigetek legnépesebb szigetén, Rarotongán az iskolákat is bezárták a világjárvány hírére, és távolságtartásra szólították fel az embereket, de néhány hét múlva az élet visszatért a megszokott kerékvágásba. Koronavírus-mentes maradt még Niue, Nauru, a Pitcairn-szigetek, Kiribati, valamint a Hawaii és Új-Zéland közt félúton található, alig több mint 1400 állandó lakost számláló Tokelau is.

Az említett, többségében néhány ezer fő által lakott szigetek mellett állítólag egy jóval nagyobb és népesebb állam, Türkmenisztán is COVID-mentes: az ázsiai ország ötmilliós lakosságából eddig senki sem kapta el a koronavírust - vagy legalábbis egyetlen fertőzöttet sem jelentettek. Arról viszont, hogy mi lehet a teljes igazság, már megoszlanak a vélemények.

