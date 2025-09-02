Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
E. coli fertőzés okozta több ember halálát Belgiumban – szennyezett élelmiszer kerülhetett forgalomba

MTI/HáziPatika.com
Szerző MTI/HáziPatika.com

Nyolc ember halt meg Belgiumban a sigatoxint termelő E. coli (STEC) baktériummal történt fertőzés következtében. A fertőzés forrása egyelőre nem ismert.

E. coli fertőzés terjed Belgiumban. A fertőzötteket legalább nyolc flandriai idősotthonban azonosították, ahol hét haláleset történt, valamint egy vallóniai intézményben, ahol egy ember hunyt el. További megbetegedéseket jelentettek Brüsszelből és a vallóniai Ottignies-ből is. Jelenleg 63 beteg lakóról tudnak: 48-ról Flandriában, 14-ról Vallóniában és egyről Brüsszelben.

A szövetségi élelmiszerlánc-biztonsági hivatal vizsgálatot indított a járvány forrásának azonosítására. 

Egy idős ember keze egy kórházi ágyban.
Illusztráció. Fotó: Getty Images

A STEC az E. coli baktérium egyik variánsa, amely lázat, fejfájást és heveny hasmenést okozhat. Súlyos esetben a fertőzés veseelégtelenséghez vezethet, főleg gyermekeknél és időseknél. A flandriai esetek többségét a O157-es törzshöz köthető baktérium okozta; még vizsgálják, hogy a vallóniai és brüsszeli fertőzések ugyanabból a forrásból származnak-e. A hatóságok szerint néhány héttel ezelőtt szennyezett élelmiszer kerülhetett forgalomba több idősotthonban.

Bár újabb élelmiszerhez köthető megbetegedést nem azonosítottak, a tisztiorvosok arra figyelmeztetnek, hogy egyes friss esetek emberről emberre történő fertőzésből is eredhetnek. A vizsgálat során szakemberek mintákat vesznek az érintett intézményekben, és ellenőrzik az élelmiszer-ellátási láncot, beleértve a közös beszállítókat is.

Mivel a fertőzés már hetekkel ezelőtt elkezdődött, a nyomozás különösen bonyolult a hatóságok szerint. A helyi sajtó értesülései szerint valamennyi érintett otthon ugyanattól az élelmiszer-beszállítótól kapja az ellátmányt.

