Agyevőamőba-fertőzés: megszólalt az infektológus

Ahogy mi is beszámoltunk róla, kedden életét vesztette a pozsonyi gyermekkórházban (NÚDCH) egy 11 éves kisfiú, akinek szervezetét egy Naegleria fowleri nevű egysejtű támadta meg. A köznyelvben agyevő amőbaként is ismert kórokozó a központi idegrendszert megfertőzve súlyosan károsítja az agyszövetet, és az esetek túlnyomó többségében halállal végződik. A hvg.hu kérdésére Csilek András infektológus úgy nyilatkozott: nincs ok a rettegésre, extrém ritka parazitáról van szó, ami csak kifejezetten ritka esetekben okozhat fertőzést.

Agyevő amőba: "extrém ritka fertőzésről beszélünk"

"Egy extrém ritka fertőzésről beszélünk, amely alig-alig követelt áldozatokat az elmúlt évtizedekben" - hangsúlyozta az infektológus. Szavait statisztikák is alátámasztják, világszerte mindössze 400 esetről számoltak be azóta, hogy 1965-ben először feljegyezték, hogy valaki az amőba áldozata lett. Ugyanakkor az infektológus szerint a valós szám ennél valamivel magasabb lehet a félrediagnosztizált vagy nem jelentett esetek miatt. Egy 2021-es tanulmány szerint összesen 39 országban fordult elő eddig a fertőzés, leggyakrabban az USA-ban, Pakisztánban, Mexikóban, Ausztráliában, Csehországban és Indiában – feltehetően a meleg éghajlat és a szennyezett vízhez való kitettség miatt.

„Az amőba az arcüregen keresztül jut el az agyig, ahol az agyhártya védtelen vele szemben” – magyarázza Csilek, aki szerint a fertőzés szinte mindig gyorsan előidézett halállal végződik. Hangsúlyozta, hogy nem tartja valószínűnek, hogy a mostani tragédia egy leendő trendet idézne elő.

Csilek szerint mivel a fertőzés nem szájon át, hanem kizárólag az orron keresztül történik és csak akkor, ha mélyen az üregbe kerül az amőba – aminek ráadásul a vízben sem egyenletes a koncentrációja –, így gyakran csak egyetlen ember fertőződik meg vele. Emberről emberre nem terjed át a parazita, illetve rendkívül speciális körülmények kellenek az életben maradásához.

A hétvégi esetet különösen egyedülállóvá teszi, hogy a gyanú szerint a párkányi Vadas fürdőben fertőződhetett meg a kisfiú, kifejezetten ritka ugyanis, hogy valakinek egy strandon kerül a szervezetébe az amőba, hiszen a parazita természetes élőhelyei közé elsősorban a hőforrások, tavak, folyók és édesvizű állóvizek tartoznak. A szűrés, klórozás és más víztisztító eljárásoknak is minimálisra csökkentik a fertőzés kockázatát. A szlovák eset kapcsán a hatóságok még vizsgálják a konkrét körülményeket.

Borítófotó: Getty Images