A koronavírusból felgyógyult ápoló ennyit változott

Döbbenetes képet posztolt az egyik San Franciscóban dolgozó ápoló, aki maga is hat hétig küzdött a koronavírussal.

Világszerte ápolók ezreinek kell nap mint nap kockáztatniuk az egészségüket amiatt, hogy koronavírusos betegeket látnak el. Sokan közülük szintén ellátásra szorulnak, mert ők is megfertőződnek - így járt a 43 éves Mike Shultz is, akinél a betegség különösen súlyos tüneteket produkált. Hat hétig kezelték kórházban, ebből pedigFelépülése után egy fotón mutatta be, milyen nyomokat hagyott a testén a hetekig tartó küzdelem.

mégsem hittem volna, hogy ennyire súlyos lesz az én állapotom is. Azt hittem elég fiatal vagyok ahhoz, hogy engem ne érintsen olyan komolyan a fertőzés, és sajnos tudom, hogy mások is így gondolkoznak" - mondta a lapnak a felépülését követően az ápoló. Buzzfeed cikke szerint a férfi semmilyen betegségben nem szenvedett, és ahogy a fotó is igazolja, jó formában volt, napi rendszerességgel edzett. 86 kiló volt akkor, amikor megfertőzte a koronavírus, a második képen pedig már húsz kilóval soványabban készített egy fotót magáról. "Tudtam, hogy a koronavírus milyen veszélyekkel jár,

"Mintha kómába esett volna"

A férfi egy utazásból hazatérve lett rosszul: nehezen vette a levegőt és a láza is felszökött 40 fokra, ezért a helyi kórházba szállították. Először oxigént, majd nyugtatót is adtak neki, de az állapota tovább romlott, ezért lélegeztetőgépre kellett tenni. Néhány nap múlva egy másik intézménybe kellett átszállítani, ahol még mindig súlyos állapotban látták el. Párja szerint olyan volt, mintha kómába esett volna.

Miután elhagyhatta a kórházat, a férfi első útja a helyi gyorsétterembe vezetett, és az ott elfogyasztott étel ugyan ízlett neki, állítása szerint egy kicsit más íze volt, mint azt korábban megszokta. "Azt hiszem elvesztettem az ízérzékelésem egy részét" - mondta el a férfi a lapnak.