440 millióba kerül a világ legdrágább védőmaszkja

A koronavírus-járványnak köszönhetően mára a szájmaszk mindennapjaink részévé vált. Ha felelősségteljesen betartjuk az óvintézkedéseket, akkor nem hiányozhat a táskánkból, akárhova megyünk, hiszen sok helyen kötelező (és még több helyen ajánlott) a viselete. Az eredetileg szimplán funkcionális eszköz mára divatos kiegészítővé vált, sok tervezőt megihletett.

De talán nem túlzás azt állítani, hogy az Isaac Levy ékszertervező által megálmodott darab minden eddigi felülmúl: a 18 karátos fehérarany maszkot 3600 fehér és fekete gyémánt fogja díszíteni, valamint a megrendelő kérésére a leghatékonyabb szűrővel látják el.

