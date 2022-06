Június harmadik vasárnapján az apák körül forog a világ. Legyen szó kedvenc játszótársunkról, a mindentudó ezermesterről vagy a családot összetartó erőről, mindannyian megérdemlik, hogy vigyázzanak rájuk. Ebben nyújtanak segítséget a www.szeretlekapa.hu oldalon található tesztek, amelyeket bátran lehet a férjek, apák figyelmébe ajánlani! A 16 kérdés az alapvető személyiségjegyeket vizsgálja és könnyed formában mutatja meg, mely apatípusba tartozik a kitöltő. Egy ennél komolyabb, 7+1 elemből álló kérdéssor viszont a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (benignus prosztata hiperplázia, BPH) felismerésében segít.

Ez a tünet együttes főként a 40 év feletti férfiakat érinti, előfordulásának valószínűsége a korral együtt emelkedik. A prosztatát alkotó sejtek szaporodásnak indulnak és megnagyobbodnak, így a szerv mérete is megnő. Ez aztán egyre nagyobb nyomást fejt ki a húgycsőre, így a vizeletsugár vékonyabb lesz, az áramlás ereje csökken, bizonyos esetekben azonban akár el is zárhatja a vizelet útját.

Ez egy hosszabb folyamat, mindazonáltal érdemes már az első jeleknél odafigyelni a prosztatára. Aki gyakori és hirtelen vizelési ingert érez, éjszaka többször ki kell mennie mosdóba, ráadásul a vizelet folyása és ereje is megváltozik, netán néha el is cseppen, joggal gyanakodhat a BPH-ra. A betegség – főleg kezdeti szakaszában - szerencsére jól reagál a vény nélkül kapható gyógyszerekre. Kezeletlen formában azonban súlyosabb tüneteket is okozhat. A tartósan fennálló, kezeletlen jóindulatú prosztata megnagyobbodás számos egyéb betegséghez vezethet, mint például vizelési képtelenség, krónikus veseelégtelenség, vizelet visszatartási problémák, vérvizelés.

Mindez könnyen felismerhető az Amerikai Urológusok Szövetsége által kidolgozott Nemzetközi Prosztata Tünetértékelő Skála, a www.szeretlekapa.hu oldalon is megtalálható IPSS-teszt segítségével. A kérdésekre adott válaszokkal az érintett férfiak felmérhetik prosztatájuk általános állapotát, és megtudhatják, hogy mennyire sürgető elvégeztetni egy szűrővizsgálatot. Kitöltése mindössze néhány percet vesz igénybe, és érdemes félévente ismét elővenni!

