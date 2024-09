HPV-fertőzés: a spermiumokat is tönkreteszi

Világszerte a méhnyakrák a negyedik leggyakoribb rákos megbetegedés a nők körében, amely évről évre mintegy 350 ezer halálesetért felelős. Legfőbb kockázati tényezője a HPV-fertőzés, amely az esetek 95 százalékában van jelen kiváltó okként. Mint azt korábban megírtuk, a vírusnak hozzávetőleg kétszáz különböző típusát ismerjük, de igen változó, hogy ezek mennyire rákkeltőek: vannak közöttük magas és alacsony kockázatú törzsek egyaránt. Napjainkban 37 országban oltják rutinszerűen a 9 és 14 év közötti lányokat a fertőzés ellen, beleértve Magyarországot is. Itthon a hetedik évfolyamos lányok számára kérhetnek szüleik térítésmentesen olyan vakcinát, amely hét rákkeltő HPV-típus, valamint két további törzs ellen nyújt védelmet – ez utóbbiak nemi szervi szemölcsöket okoznak.

A HPV-fertőzés a férfiak termékenységét is negatívan befolyásolhatja. Fotó: Getty Images

Sőt, a 2020/2021-es tanévtől kezdődően immár a fiúkat is ingyenesen oltják az országban. A HPV ugyanis nem csak a lányokat és nőket veszélyezteti. A Frontiers kiadó közleménye rámutat: a fertőzés a többi között a pénisz-, végbél-, szájüregi és torokdaganatok rizikófaktora is egyben, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szintén szorgalmazza a fiúk immunizálását. Ráadásul a vírus férfiakra és fiúkra kifejtett potenciális hatásai továbbra sem ismertek teljes mértékben. Erre világítanak rá egy, a Frontiers in Cellular and Infection Microbiology című folyóiratban a közelmúltban megjelent argentin tanulmány eredményei is.

Szeptember közepéig kérhetik az oltást

A 2024/2025-ös tanévben is önkéntesen kérhetik a 12. életévüket betöltött, 7. osztályos tanulók szülei a HPV elleni ingyenes védőoltást gyermeküknek iskolai kampányoltás részeként. Az oltásra jogosultak szülei, gondviselői egy írásos nyilatkozat kitöltésével igényelhetik szeptember 13-ig gyermeküknek az oltóanyag beadását.

Az ondóminőséget is károsítja a HPV

A kutatócsapat összesen 205 férfitől kapott spermamintát elemzésre, akiknél PCR-vizsgálattal ellenőrizték a HPV és egyéb szexuális úton terjedő fertőzések jelenlétét. HPV-fertőzést 19 százalékuknál mutattak ki, egészen pontosan 20 résztvevő szervezetében találtak magas és 7 önkéntesnél alacsony kockázatú vírust. További 12 férfi pedig olyan alacsony kópiaszámban hordozta a kórokozót, hogy annak pontos genotípusát nem tudták meghatározni a kutatók. Az ondómintákat aztán előbb a WHO által meghatározott kritériumok mentén, majd részletesebben is vizsgálták, összevetve az eredményeket a fertőzöttségi adatokkal.

Így derült fény arra, hogy a magas kockázatú HPV-törzsek okozta fertőzés csökkent fehérvérsejtszámmal és fokozott oxidatív stresszel hozható összefüggésbe az ondóban. Egyszersmind az érintetteknél az elpusztult hímivarsejtek aránya is magasabbnak bizonyult, mint a többi csoport esetében. „Arra a következtetésre jutottunk, hogy a magas kockázatú HPV-vel fertőzött férfiaknál fokozott spermiumpusztulás jelentkezik az oxidatív stressz és a legyengült helyi immunválasz következtében. Az eredmények alapján pedig az érintett férfiak termékenysége is károsodhatott” – mutatott rá dr. Virginia Rivero, a Córdobai Nemzeti Egyetem professzora, a tanulmány vezetője.