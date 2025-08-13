Hormonmentes férfi fogamzásgátló tablettát készülnek piacra dobni

A fogamzásgátlás terhe az esetek több mint háromnegyedében a nők vállát nyomja. Ez az arány talán javulhat kicsit, ha sikerül a férfiak számára fejlesztett fogamzásgátló tablettát forgalomba hozni – írta meg a National Geographic.

Ha a tablettát már nem szedi valaki, akkor a spermiumképződés újra beindul. Fotó: Getty Images

Az YCT-529 nevű szert a hormontartalmú női tablettákhoz hasonlóan naponta kell szedni, a hatásmechanizmusa pedig abban rejlik, hogy egy, a spermiumképződést irányító molekula receptorhoz kapcsolódását gátolja. Az e célra szolgáló receptorok a herékben találhatók, és e molekula híján nem indul be egy egyébként működő biológiai láncreakció, és végeredményként nem képződnek hímivarsejtek. Ha a tablettát már nem szedi valaki, akkor a spermiumképződés újra beindul, így tehát azok is szedhetik majd, akik későbbi családalapításban gondolkodnak.

A tesztekben 16 egészséges férfi vett részt, és egyiküknél sem tapasztaltak mellékhatásokat. Az pedig, hogy hormonmentes a szer, elviekben garantálja, hogy a férfiak szexuális életében és libidójában se következzen be kedvezőtlen változás.