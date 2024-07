Ha ezt látod a péniszeden, irány az orvos!

Ahogy arra a WebMD cikke is kitér, a kor előrehaladtával több – teljesen természetes – változás is bekövetkezik az egész testet, így a péniszt érintően is. 40 éves kor felett ugyanis a herék egyre kevesebb tesztoszteront termelnek, emiatt pedig megváltozhat a nemi szerv működése, mérete, alakja, de akár a színe is. Az öregedéshez köthető leggyakoribb változások közé tartozik például

a merevedési zavar kialakulása, a hímvessző színének megváltozása – amely a leggyakrabban a makk kivilágosodását jelenti.

A fentiek tehát az esetek többségében semmi kórosat nem jeleznek, de ha bizonytalan vagy, illetve egyéb tüneteket is tapasztalsz, a legjobb, ha kikéred egy szakember véleményét. Ha azonban az alábbiakban bemutatott panaszok bármelyikével küzdesz, akkor – akármilyen kínosnak is érzed – mielőbb fordulj orvoshoz!

Akármilyen kínosnak is érezzük, egyes panaszokkal jobb mielőbb orvoshoz fordulni! Fotó: Getty Images

Vészjósló jelek a péniszen

A Cleveland Clinic összefoglalója szerint a péniszt számos betegség érintheti. Ezekre jellemzően az alábbi panaszok hívhatják fel a figyelmet:

– fitymaszűkület, tartós gyulladás, bőrbetegség, sérülés vagy akár valamilyen nemi úton terjedő kór is állhat a panasz hátterében; szőrös, barna folt a nemi szerven és környékén – leginkább egy szőrszálakat tartalmazó anyajegy lehet a ludas, de mindenképpen ajánlott megnézetni egy szakemberrel, főleg akkor, ha hirtelen jelenik meg, esetleg növekszik vagy terjed is az elváltozás.

A rossz higiéniának is vannak következményei

Megjelenhetnek olyan elváltozások is a péniszen, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy nem szentelsz elegendő figyelmet az intim higiéniára. Árulkodó jel például, ha

árad a nemi szervből és környékéből – az izzadság, a szmegma és a baktériumok elszaporodása nemkívánatos illatokhoz vezethet; bőrproblémák – a rossz higiénia irritált és fájdalmas, hámló, valamint elszíneződött bőrhöz vezethet.

Ezek megelőzése érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen tisztítsd meg, illetve alaposan megtöröld és szárazon tartsd a péniszt.

Egyéb panaszok, amelyekkel orvoshoz kell fordulni

Mivel a fenti problémák nagy többsége akár maradandó károsodáshoz is vezethet, mindenképpen javasolt minél előbb orvoshoz fordulni velük. Van azonban egy olyan eset is, amely sürgősségi ellátást – és a leggyakrabban műtétet – igényel, ez pedig a pénisztörés. Ez a pénisz egyik kötőszöveti rétegének elszakadását jelenti, amely akkor következik be, ha erős ütés éri a merev hímvesszőt, esetleg túl erősen hátrafeszítik azt. Az alábbi tünetekből tudhatod, hogy pénisztöréssel állsz szemben:

vérömleny kialakulása a hímvesszőn; vér megjelenése a vizeletben.