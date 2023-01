A primer fejfájások közé tartozó cluster-fejfájás különösen kegyetlen: hirtelen, rohamszerűen tör az emberre, és jellegzetes, igen heves féloldali fájdalommal jár, ami a szem környékéről indul, majd innen terjed át a halántékra és a homlokra. Tarthat igen rövid ideig, például 15 percig, de akár órákig is. Előfordulási gyakoriságát tekintve lehet epizodikus – azaz egy ideig naponta többször is jelentkezhet, majd hosszabb, akár egy éves szünet is következhet –, vagy krónikus, amikor a rohammentes időszak egy hónapnál rövidebb.

A heves, rohamokban jelentkező fejfájás teljesen kimerítheti az embert. Fotó: Getty Images

Becslések szerint a lakosság kevesebb mint 1 százalékát érintheti a cluster-fejfájás. A fájdalom azonban nem az egyetlen tünet, ami megkeserítheti az érintettek életét: sokaknál könnyezés, hányás, hányinger, fény-, hang- és szagérzékenység jelentkezik. És ezzel még nem mindenki számára ér véget a történet.

A lehetséges következmények

A cluster-fejfájásban szenvedőknél ugyanis több mint háromszor nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő egyéb, súlyos betegségek, például mentális zavarok vagy szívbetegségek - derül ki egy, a Neurology folyóirat online kiadásában publikált friss tanulmányból, amelyről a Science Daily is beszámolt.

Ráadásul az érintetteknél nem csak más betegségek kialakulásának kockázata nő meg. "Azok, akiknek a cluster-fejfájás mellett legalább egy alapbetegségük van, négyszer annyi munkanapot mulasztanak, mint azok, akiknél a fejfájáshoz nem társul semmilyen más betegség. Előbbieknél nagyobb az esély arra is, hogy hosszabb időre kiesnek a munkából"- összegezte Caroline Ran, a tanulmány szerzője, a stockholmi Karolinska Institutet munkatársa.

A tanulmány alapjául szolgáló svéd vizsgálatba összesen 3240 16-64 éves cluster-fejfájással küzdő embert vontak be, összehasonlítva 16 200 másikkal, akik életkorukat, biológiai nemüket és egyéb tényezőket illetően hasonlítottak a cluster-fejfájásos résztvevőkre.

A kutatók azt is megállapították, hogy a cluster-fejfájással küzdők 92 százalékának volt legalább egy további betegsége. Esetükben a betegség vagy a rokkantság miatt kieső munkanapok átlagos száma majdnem kétszerese, vagyis 63 nap volt, mint azoknál, akik még soha nem szenvedtek cluster-fejfájástól.

A tanulmánynak azonban megvoltak a korlátai: a kutatók például nem ismertek olyan személyes személyes adatokat – dohányzás, alkoholfogyasztás, BMI –, amelyek befolyásolhatják az egyes betegségek előfordulását.

