Mi az árpa?

A szemhéjat sokféle betegség érintheti, duzzanattal, pirossággal járnak egyes fejlődési rendellenességek, illetve gyulladások, de szemcsepp vagy kozmetikum miatt kialakuló allergia is okozhat olyan irritatív kontakt bőrgyulladást (kontakt dermatitis, kontakt ekcéma), ami ödémához vezet. Az ilyen ödémás elváltozások oka lehet továbbá a szemhéj, a könnymirigy vagy a könnyzacskó gyulladása, valamint az orrmelléküregek gyulladása is átterjedhet a szemüregre. Nem utolsó sorban a belső szemgyulladás is megjelenhet a szem környékén, illetve a halántéknál rovarcsípésre emlékeztető ödémás gyulladás formájában.

Az árpa hétköznapi, jól gyógyítható szemhéjgyulladás. Életében legalább egyszer az emberek nagy százaléka "növeszt" egyet. Ha többször ismétlődik, és a megfelelő kezelésre nem jól reagál, diabétesz, illetve azimmunrendszerszerzett gyengesége állhat a háttérben. A betegségről bővebben az alábbi cikkre kattintva olvashat!

A szemhéjak külső és belső felületén számtalan különböző típusú mirigy található, ezek is begyulladhatnak. A belső felületen elhelyezkedő Meibom-mirigyek lobja belső árpát (hordeolumot) okoz, míg a szemhéj külső részén található Zeiss-és Moll-mirigyek viszonylag ritkábban létrejövő gyulladása a külső árpát okozza.

Szemárpa általában bakteriálisfertőzéskövetkeztében alakul ki, legkönnyebben akkor, amikor lecsökken a szervezet védekezőképessége (cukorbetegség, legyengült immunrendszer, egyes vírusfertőzések), de a nem megfelelő higiénés (poros, szennyezett, huzatos) környezet, illetve olyan rossz szokások, mint a szemek gyakori dörzsölése koszos kézzel, vagy a túlzott smink-használat miatt is megjelenhet. Leggyakrabban a szem belső zugához közeli szempilla egyik faggyúmirigyéből indul a gyulladás, mely helyi duzzanattal, kivörösödéssel és fájdalommal jár. Nevét onnan kapta, hogy vastagsága és formája az árpaszemre emlékeztet.

Megjelenése esetén javasolt orvoshoz kell fordulni, ilyenkor bizonyos stádiumban antibiotikummal és kenőccsel orvosolható a probléma. A tályog mindazonáltal, magától is kifakadhat, a gennyes gyulladás pedig átterjedhet az egész szemhéjra, és a szemüreg felé is haladhat. Nem gyakori, de előfordulhat, hogy ráhúzódik a vénákra is, ebből pedig trombózis is kialakulhat, ami átterjedhet a koponyaűrön belülre.

Mi a különbség a sima árpa és a jégárpa között?

Árpa esetében a szemhéjban lévő mirigyek betegségeiről van szó, míg a jégárpa esetében specifikusan a zsírtermelő mirigyek elzáródásáról van szó, amely a Meibom-mirigyek hosszú időn keresztül fennálló gyulladásából ered. Ilyenkor ugyanis a mirigy kivezető csatornája elzáródik, az elzáródás mögött a váladék felgyülemlik. Egyéb gyulladásos tüneteket sem okoz (mindazonáltal környezete begyulladhat), mindössze egy apró fájdalmatlan göb alakul ki leggyakrabban a felső szemhéj középső részén. Igen jól körülírt elváltozás, ami akár ujjbegynyi is lehet, de nyomásra sem fáj. Mivel nagyra is megnőhet, akár látásromlást is okozhat, hiszen megváltoztatja a szaruhártya görbületét, és úgynevezett cilindert okoz.